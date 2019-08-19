"Мені незручно, але..." Путін ткнув носом Макрона через масові протести в Москві

Глава РФ Володимир Путін вперше прокоментував протести в Москві напередодні місцевих виборів.

Масові затримання і жорсткі побиття росіян Путін обговорив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Марселі в понеділок, 19 серпня.

Путін лицемірно заявив, що "громадяни мають право на мирні протести, а влада повинна реалізовувати це право", але "ніхто не може порушувати закон і доводити до зіткнень із владою".

При цьому глава РФ швидко перевів увагу на протести "жовтих жилетів" у Франції, які почалися ще в листопаді минулого року проти підвищення цін на паливо. Путін дорікнув Макрону в тому, що в результаті заворушень загинули 11 людей.

"Ну, як ми знаємо, не тільки в Росії відбуваються події подібного роду. Я в гостях і мені незручно про це говорити, але змушений, оскільки ви ставите такі питання.

Ми всі знаємо події, пов'язані з так званими "жовтими жилетами", під час яких, за нашими підрахунками, загинуло 11 осіб. 2,5 тисячі отримали поранення, 2 тисячі поліцейських – зокрема. Ми б не хотіли, щоб подібні події відбувалися в російській столиці і будемо робити все, щоб наша внутрішньополітична ситуація розвивалася строго в рамках чинного закону", – заявив Путін.

Путін і Макрон скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Путіним Макрон несподівано "прогнувся", назвавши Росію "великою державою", з якою ЄС має "реанімувати" відносини.

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