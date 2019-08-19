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"Мені незручно, але..." Путін ткнув носом Макрона через масові протести в Москві

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Глава РФ Володимир Путін вперше прокоментував протести в Москві напередодні місцевих виборів.

Масові затримання і жорсткі побиття росіян Путін обговорив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Марселі в понеділок, 19 серпня.

Путін лицемірно заявив, що "громадяни мають право на мирні протести, а влада повинна реалізовувати це право", але "ніхто не може порушувати закон і доводити до зіткнень із владою".

При цьому глава РФ швидко перевів увагу на протести "жовтих жилетів" у Франції, які почалися ще в листопаді минулого року проти підвищення цін на паливо. Путін дорікнув Макрону в тому, що в результаті заворушень загинули 11 людей.

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"Ну, як ми знаємо, не тільки в Росії відбуваються події подібного роду. Я в гостях і мені незручно про це говорити, але змушений, оскільки ви ставите такі питання.

Ми всі знаємо події, пов'язані з так званими "жовтими жилетами", під час яких, за нашими підрахунками, загинуло 11 осіб. 2,5 тисячі отримали поранення, 2 тисячі поліцейських – зокрема. Ми б не хотіли, щоб подібні події відбувалися в російській столиці і будемо робити все, щоб наша внутрішньополітична ситуація розвивалася строго в рамках чинного закону", – заявив Путін.

Путін і Макрон

Путін і Макрон

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Путіним Макрон несподівано "прогнувся", назвавши Росію "великою державою", з якою ЄС має "реанімувати" відносини.

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Тема
Протести у Росії
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Франція Марсель
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
В мокше-ГУЛАГе нары «с подогревом» Фуфайки по баракам вертухаи раздают. Баланды вволю. Но попробуй из барака вправо-влево: Стреляют в спину иль прикладом в темя бьют.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Меня прикалывают ватники, рос-сми и рос-чиновники. Чуть что ,сразу переводят стрелки на других. А вот в Европе, а вот в Америке.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Бабаев Бабай, Ведь образцовый раб всегда доволен пайке. Царёк по отношению к рабам не может быть неправ! Раб за царька горой! Порвёт на теле майку. И держится за нары и барак с баландой, как удав.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Злопыхатель Вежливый, Тебя не прикалывает.что каждая мразь пытается учить Россию,не являясь образцом в своей внутренней и внешней политике?Бревно в своем шару не замечают.
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Mega Death
Mega Death
Ххлы уже слышат журчание потока воды со сливного бачка , который смооет их в унитаз.....за ненадобностью. В Европе понимают, что бизнес с Россией, хоть и непрост, но это лучше , чем иметь дело с украинскими попрошайкам)))
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Mega «Не прост» с рАззией бизнес, ой, «не прост»! Там каждый первый или вор или прохвост. Монголы, что тут ждать от их орды? Держать в изгое, рУзкоглазых от беды.
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