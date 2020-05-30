Український посол поставив на місце ексканцлера Німеччини Шредера за "карлика"

Дарина Дурова Світ 00:22, 31.05.2020 Оновлено: 00:46, 31.05.2020

Спроби німецького ексканцлера, голови ради директорів компанії "Роснефть" Герхарда Шредера образити українського посла – це жалюгідна спроба нападу на Україну.

Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник, передає "Укрінформ". Нагадаємо, у відповідь на критику проросійської позиції щодо Криму Шредер у своєму подкасті назвав дипломата "карликом з України".

"Пан Шредер намагається зіграти блискучого державника, але він все більше і більше втрачає ґрунт під ногами. І нерви. Називати дипломата карликом – це приниження, особливо для держави, яку він представляє, і для його нації", – зазначив Мельник.

За його словами, українці нічого до Шредера, крім жалю, не відчувають. Його постійні заклики до зняття санкцій "є актом чистого відчаю", вони були й залишаться марними.

"Пан Шредер увійде в світову історію як цинічний лобіст Кремля в Німеччині, який зневажав агресивну політику Путіна і безсоромно виправдовує військові злочини Росії на Сході України і в Криму", – заявив Мельник.

Андрій Мельник і Герхард Шредер
Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Мельник, відповідаючи Герхарду Шредеру, згадав про Третій рейх.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Астронавти NASA полетіли в космос на кораблі Маска Crew Dragon. Фото та відео

На OLX завелися шахраї: як обманюють українців

Київ пішов під воду через сильну зливу: машини попливли, місто тоне

Директора Музею Гончара просять призначити міністром культури: зареєстрована петиція

В Украине пандемия беспорядка и бытового хамства. Бровары – просто прыщик на носу