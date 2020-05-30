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31 травня • оновлено в 01:05
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Український посол поставив на місце ексканцлера Німеччини Шредера за "карлика"

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Спроби німецького ексканцлера, голови ради директорів компанії "Роснефть" Герхарда Шредера образити українського посла – це жалюгідна спроба нападу на Україну.

Про це заявив посол України в ФРН Андрій Мельник, передає "Укрінформ". Нагадаємо, у відповідь на критику проросійської позиції щодо Криму Шредер у своєму подкасті назвав дипломата "карликом з України".

"Пан Шредер намагається зіграти блискучого державника, але він все більше і більше втрачає ґрунт під ногами. І нерви. Називати дипломата карликом – це приниження, особливо для держави, яку він представляє, і для його нації", – зазначив Мельник.

За його словами, українці нічого до Шредера, крім жалю, не відчувають. Його постійні заклики до зняття санкцій "є актом чистого відчаю", вони були й залишаться марними.

"Пан Шредер увійде в світову історію як цинічний лобіст Кремля в Німеччині, який зневажав агресивну політику Путіна і безсоромно виправдовує військові злочини Росії на Сході України і в Криму", – заявив Мельник.

Андрій Мельник і Герхард Шредер

Андрій Мельник і Герхард Шредер

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Мельник, відповідаючи Герхарду Шредеру, згадав про Третій рейх.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Герхард Шредер Андрій Мельник
Місце
Німеччина
Теги
дипломат скандали
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