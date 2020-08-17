Меланія Трамп знову відвела руку від чоловіка: мережа вибухнула припущеннями

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася дати чоловікові руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.

Відео інциденту стало вірусним в Twitter. Перед цим подружжя провело вихідні в Нью-Джерсі.

Коли пара разом з сином Берроном спускалася по трапу з літака, Трамп спробував взяти дружину за руку, але вона її швидко відвела.

Через секунду президент повторив спробу, але Меланія тримала руку подалі, міцно затиснувши нею поділ сукні.

Відео викликала бурю обговорень у користувачів.

Деякі припустили, що пара переживає не найкращий період відносин.

Інші відзначили, що був сильний вітер і Меланія просто намагалася утримати плаття.

Ось лише деякі коментарі:

"Якого біса він тягнеться до її руки, яка тримає сумочку? Він хоче, щоб вона впустила сумочку і взяла його за руку?" (Twitter)

"Ймовірно, він хоче тримати її за руку, щоб утримувати рівновагу на сходах. Вона, напевно, не хоче падати, якщо він впаде. Вона повинна розуміти, що у нього проблеми зі здоров'ям, ймовірно, пов'язані з деменцією". (Twitter)

"Я б теж не хотіла, щоб його маленькі, товсті, помаранчеві руки хапалися за мене". (Twitter)

"Не будьте смішним... Вона спускається сходами на підборах і в платті. Дув вітер, і вона однією рукою трималася за поручень і сумочку, щоб спідниця не злетіла і не показала всім її трусики". (Twitter)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася брати чоловіка за руку, коли їхній літак прибув до Риму.