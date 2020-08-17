Меланія Трамп знову відвела руку від чоловіка: мережа вибухнула припущеннями
Дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася дати чоловікові руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.
Відео інциденту стало вірусним в Twitter. Перед цим подружжя провело вихідні в Нью-Джерсі.
Коли пара разом з сином Берроном спускалася по трапу з літака, Трамп спробував взяти дружину за руку, але вона її швидко відвела.
Через секунду президент повторив спробу, але Меланія тримала руку подалі, міцно затиснувши нею поділ сукні.
Відео викликала бурю обговорень у користувачів.
Деякі припустили, що пара переживає не найкращий період відносин.
Інші відзначили, що був сильний вітер і Меланія просто намагалася утримати плаття.
Ось лише деякі коментарі:
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася брати чоловіка за руку, коли їхній літак прибув до Риму.