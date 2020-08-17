Меланія Трамп знову відвела руку від чоловіка: мережа вибухнула припущеннями

Меланія Трамп знову не дозволила чоловікові взяти її за руку.

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася дати чоловікові руку, коли їхній літак прибув на базу Ендрюс у Вашингтоні, округ Колумбія.

Відео інциденту стало вірусним в Twitter. Перед цим подружжя провело вихідні в Нью-Джерсі.

Коли пара разом з сином Берроном спускалася по трапу з літака, Трамп спробував взяти дружину за руку, але вона її швидко відвела.

Через секунду президент повторив спробу, але Меланія тримала руку подалі, міцно затиснувши нею поділ сукні.

Відео викликала бурю обговорень у користувачів.

Деякі припустили, що пара переживає не найкращий період відносин.

Інші відзначили, що був сильний вітер і Меланія просто намагалася утримати плаття.

Ось лише деякі коментарі:

"Якого біса він тягнеться до її руки, яка тримає сумочку? Він хоче, щоб вона впустила сумочку і взяла його за руку?" (Twitter)

"Ймовірно, він хоче тримати її за руку, щоб утримувати рівновагу на сходах. Вона, напевно, не хоче падати, якщо він впаде. Вона повинна розуміти, що у нього проблеми зі здоров'ям, ймовірно, пов'язані з деменцією". (Twitter)

"Я б теж не хотіла, щоб його маленькі, товсті, помаранчеві руки хапалися за мене". (Twitter)

"Не будьте смішним... Вона спускається сходами на підборах і в платті. Дув вітер, і вона однією рукою трималася за поручень і сумочку, щоб спідниця не злетіла і не показала всім її трусики". (Twitter)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента США Дональда Трампа Меланія знову відмовилася брати чоловіка за руку, коли їхній літак прибув до Риму.

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