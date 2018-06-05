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Меланія Трамп вперше показалася на публіці після операції: опубліковано фото

1.4тЧитати новину російською

Дружина президента США Меланія Трамп вперше після операції по усуненню доброякісної пухлини нирок з'явилася на публіці.

Перша леді країни з Дональдом Трампом відвідала зустріч з родинами загиблих американських військових, про що написала в своєму микроблозі в Twitter.

"Сьогодні ввечері президент США і я були удостоєні честі віддати данину пам'яті нашим полеглим героям", - зазначила вона, опублікувавши фотографії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Меланію Трамп госпіталізували після звістки про те, що у неї знайшли доброякісну пухлину нирок. 19 травня першу леді США виписали . Вона повернулася до Білого дому.

Особи
Меланія Трамп (Melania Trump)Дональд Трамп
Місце
США
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