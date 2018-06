Меланія Трамп вперше показалася на публіці після операції: опубліковано фото

Дружина президента США Меланія Трамп вперше після операції по усуненню доброякісної пухлини нирок з'явилася на публіці.

Перша леді країни з Дональдом Трампом відвідала зустріч з родинами загиблих американських військових, про що написала в своєму микроблозі в Twitter.

"Сьогодні ввечері президент США і я були удостоєні честі віддати данину пам'яті нашим полеглим героям", - зазначила вона, опублікувавши фотографії.

Tonight @POTUS & I were honored to pay tribute to our fallen heroes . Thank you to the Gold Star families that joined us in celebration & remembrance. pic.twitter.com/6oSh1t88G7