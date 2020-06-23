Мексику сколихнув потужний землетрус: є жертви, оголошена загроза цунамі. Фото та відео

У Мексиці стався потужний землетрус магнітудою 7,4, в результаті якого загинула щонайменше одна людина, ще двоє отримали травми.

Осередок розташовувався в океані неподалік від міста Оахака-де-Хуарес в штаті Оахака. Поштовхи відчувалися також у столиці країни – Мехіко, пише Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

Як уточнює Геологічна служба США, осередок розташовувався на глибині 26 км в 69 км на північний схід від міста Почутла.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

Місцевий житель Мігель Канделарія розповів, що працював вдома за комп'ютером у місті Оахака Джучітан, коли земля почала дрижати. Він вибіг на вулицю з родичами, але їм довелося зупинитися посеред вулиці, оскільки тротуар прогнувся і захитався. "Ми не могли ходити... вулиця наче жувальна гумка", – зазначив він.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

Була оголошена загроза цунамі для Мексики, Гондурасу, Сальвадору і Гватемали.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

Влада Мексики зазначила, що воно може виникнути в радіусі 1000 км від епіцентру землетрусу. Жителям країни рекомендовано триматися подалі від берегової лінії.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4

У Мексиці стався землетрус магнітудою 7,4 Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в південній частині Перу 31 травня зафіксували два потужних землетруси магнітудою 6 і 4,5. Перший землетрус стався в 32 км від перуанського міста Лампа. Осередок поштовхів залягав на глибині 153 км.