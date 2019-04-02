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Мей зробила несподівану заяву щодо Brexit

1.9тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка термінів виходу з Європейського Союзу.

Про це вона сказала у вівторок, 2 квітня, виступивши з телезверненням до британців, передає ТАСС.

"Вихід з угодою це найкраще рішення, тому там необхідне подальше продовження статті 50 [Лісабонського договору про ЄС], таке, щоб воно було найбільш коротким", – сказала Мей.

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Тереза Мей

Тереза Мей

Нагадаємо, раніше депутати британського парламенту також виступили проти "жорсткого" виходу країни з Союзу, однак керівництво ЄС попередило країну, що повторні переговори вже неможливі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
BrexitВихід Великобританії з ЄС
Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
Теги
Європейський СоюзЄвросоюз
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