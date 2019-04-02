Мей зробила несподівану заяву щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що країні необхідна нова відстрочка термінів виходу з Європейського Союзу.

Про це вона сказала у вівторок, 2 квітня, виступивши з телезверненням до британців, передає ТАСС.

"Вихід з угодою це найкраще рішення, тому там необхідне подальше продовження статті 50 [Лісабонського договору про ЄС], таке, щоб воно було найбільш коротким", – сказала Мей.

Тереза Мей

Нагадаємо, раніше депутати британського парламенту також виступили проти "жорсткого" виходу країни з Союзу, однак керівництво ЄС попередило країну, що повторні переговори вже неможливі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018 року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом, Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.

Очікується, що це стане не тільки економічним, але і безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.

15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.

12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.

29 березня британський парламент втретє відхилив угоду щодо Brexit, запропоновану Мей.

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