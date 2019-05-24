Мей зі сльозами іде у відставку: хто її замінить

Після заяви прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей про відставку західні ЗМІ вже склали перелік претендентів на її посаду.
Зокрема The Guardian і Sky News поділилися даними про тих, хто вже оголосив про наміри поборотися за цю посаду, і тих, хто незабаром може вступити у перегони.
Фаворитом на посаду глави Консервативної партії і прем'єр-міністра назвали екс-міністра закордонних справ і колишнього мера Лондона Бориса Джонсона.
Борис Джонсон
Sky News
Він активно підтримував кампанію за вихід Великобританії з ЄС і вже оголосив про своє бажання очолити уряд. За попередніми опитуваннями, Джонсон отримає близько 39% голосів.
На 13% від екс-мера Лондона відстає заступник міністра юстиції з питань прав людини Домінік Рааб. Зазначається, що він виступав за жорсткіший вихід із ЄС, ніж пропонувала Мей.
Домінік Рааб
Sky News
Крім того, за місце прем'єра може поборотися міністр закордонних справ Джеремі Хант. У Британії його прозвали "Мей у штанях" через схожість із чинним прем'єр-міністром. Хант неодноразово піддавався критиці місцевих ЗМІ.
Джеремі Хант
Sky News
Є шанси очолити уряд і у міністра довкілля Майкла Гоува. Він проводив перед референдумом кампанію за Brexit Великобританії і до останнього залишився вірним поглядам Мей. Гоув встиг побувати міністром освіти і юстиції. Його також вважають гарним оратором.
Майкл Гоув
Sky News
Серед претендентів називають також лідера Палати громад Андреа Лідсом, яка пішла у відставку, тим самим висловивши протест проти останніх пропозицій Мей.
Андреа Лідсом
Sky News
Має досвід роботи у міністерствах. При цьому, незважаючи на те, що Лідсом також підтримує вихід країни з ЄС, її шанси оцінили невисоко.
Тереза Мей
Sky News
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія мала вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.
На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Очікується, що це стане не тільки економічним, але й безпрецедентним політичним ударом по цілісності Євросоюзу як такого.
15 січня 2019 року парламент відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня депутати вдруге проголосували проти угоди з ЄС.
29 березня британський парламент втретє відхилив угоду із Brexit, запропоновану Мей.
2 квітня Мей заявила, що країні необхідне нове відтермінування виходу з Європейського Союзу.
21 травня уряд Великобританії схвалив поправки до угоди про Brexit, ініційовані Мей. Вони покликані допомогти затвердити документ у парламенті за рахунок компромісу з інтересами лейбористів.
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