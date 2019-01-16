Мей залишили прем'єром Британії: що буде з Brexit

Парламент Британії в середу, 16 січня, відхилив пропозицію висловити недовіру уряду прем'єр-міністра Терези Мей.

Як передає "Русская служба ВВС", таке рішення було прийнято більшістю в 19 голосів. Водночас питання "Брекзіту" залишається невирішеним, тому що жоден із варіантів поведінки щодо Євросоюзу не має підтримки твердої більшості.

Відзначається, що голосування щодо недовіри уряду ініційоване лідером опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіном після того, як Палата громад 15 січня відхилила узгоджений Британією та Євросоюзом проект договору про вихід із ЄС.

Тереза Мей ВВС

Тепер Тереза Мей за рішенням парламенту протягом трьох робочих днів, тобто до понеділка, 21 січня, повинна запропонувати Палаті громад новий варіант договору з Євросоюзом.

"Судячи з витоків з уряду, цього нового плану у Мей немає. Крім того, представники ЄС неодноразово і рішуче заявляли, що в заданих Лондоном рамках нічого іншого вони запропонувати Британії не можуть і переглядати проект не збираються", — сказано в повідомленні.

У матеріалі також наголошується, що в такій ситуації ймовірність позачергових виборів і того, що Мей подасть у відставку, залишається високою. Проведення виборів вимагає і лідер лейбористів Корбін.

"Якщо уряд не може провести рішення через парламент, він повинен звернутися до народу за новим мандатом", — заявляв він раніше.

Ймовірним варіантом також називають можливу відстрочку моменту "Брекзіту", тобто формального виходу з ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.

25 листопада 2018-го країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Згідно з пунктами договору, Великобританія повинна вийти з ЄС у березні 2019 року. Тим часом Європейський суд ухвалив, що Лондон може відкликати рішення про вихід з Євросоюзу.

На думку експерта-міжнародника, вихід Великобританії зі складу Європейського союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!