Мей може першою в Європі пробачити Путіна: що відомо

В. о. прем'єр-міністра Великобританії Тереза Мей розглядає можливість особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії, який відбудеться 28-29 червня.

Як пише Reuters, переговори повинні покласти початок "відлиги" у відносинах двох країн до приходу до влади нового прем'єра.

За даними ЗМІ, зустріч з російським лідером матиме місце тільки в разі конкретної мети. "Зустріч не відбудеться, якщо обидві сторони не будуть впевнені, що вона буде продуктивною, а порядок денний - досяжний", - наголошується в повідомленні.

Мей і Путін bbc.com

Відносини Великобританії і РФ різко погіршилися після отруєння полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У спробі вбивства Скрипаля Мей звинуватила Росію, яка заперечує причетність до цього інциденту.

Союзники Британії в Європі і США встали на сторону Мей, після чого послідували санкції і наймасштабніша з часів холодної війни висилка російських дипломатів, на що РФ також відповіла висилкою західних дипломатів.

Остання зустріч Путіна і Мей відбулася на саміті G20 в Аргентині в листопаді 2018 року, коли президент РФ підійшов до прем'єра Велікобратінаіі неофіційно.

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