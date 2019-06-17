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Мей може першою в Європі пробачити Путіна: що відомо

7.7тЧитати матеріал російською

В. о. прем'єр-міністра Великобританії Тереза Мей розглядає можливість особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті G20 в Японії, який відбудеться 28-29 червня.

Як пише Reuters, переговори повинні покласти початок "відлиги" у відносинах двох країн до приходу до влади нового прем'єра.

За даними ЗМІ, зустріч з російським лідером матиме місце тільки в разі конкретної мети. "Зустріч не відбудеться, якщо обидві сторони не будуть впевнені, що вона буде продуктивною, а порядок денний - досяжний", - наголошується в повідомленні.

Мей і Путін

Мей і Путін

bbc.com

Відносини Великобританії і РФ різко погіршилися після отруєння полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в березні 2018 року нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У спробі вбивства Скрипаля Мей звинуватила Росію, яка заперечує причетність до цього інциденту.

  • Союзники Британії в Європі і США встали на сторону Мей, після чого послідували санкції і наймасштабніша з часів холодної війни висилка російських дипломатів, на що РФ також відповіла висилкою західних дипломатів.

  • Остання зустріч Путіна і Мей відбулася на саміті G20 в Аргентині в листопаді 2018 року, коли президент РФ підійшов до прем'єра Велікобратінаіі неофіційно.

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Особи
Тереза ​​МейВолодимир Путін
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Александров Сергей
Александров Сергей
А Путину жарко или холодно от ее прощения?
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Не Макрон должна простить Путина, а Путин должен простить ее за ложь по поводу отравлений!
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Симонов Леонид, Мэй))).
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А оно...) Путину нада??)))старая кляча уж никто
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