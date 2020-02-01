Меган Маркл знайшла першу роботу після того, як пішла з королівської сім'ї

Дружина принца Гаррі Меган Маркл знайшла першу роботу після відмови від королівських повноважень.

Як пише Daily Mail, Маркл стане ведучою реаліті-шоу на Netflix. Найімовірніше, мова йде про канадське шоу "I Do, Redo".

Так, герцогиня буде допомагати своїй подрузі-дизайнеру Джесіці Малроні планувати другу весільну церемонію для пар, у яких перша була невдалою через трагедію.

Принц Гаррі і Меган Маркл

"Ми хочемо істотно змінити життя наших пар, чиї перші весілля не відбулися так, як було заплановано через трагічні обставини", - заявила ведуча Малроні.

Видання пише, що оплата за гостьову роль на канадському телебаченні становить 588 доларів в день. Чи буде Меган отримувати зарплату, поки невідомо.

Маркл і Джессіка Малруні

Відзначимо, що раніше Маркл уклала контракт зі студією Disney на озвучування персонажів з мультфільмів. Виручені кошти будуть перераховуватися на рахунки благодійної організації, що займається збереженням дикої природи і захистом тварин від браконьєрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол в Віндзорської династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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