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1 лютого • оновлено в 23:04
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Меган Маркл знайшла першу роботу після того, як пішла з королівської сім'ї

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл знайшла першу роботу після відмови від королівських повноважень.

Як пише Daily Mail, Маркл стане ведучою реаліті-шоу на Netflix. Найімовірніше, мова йде про канадське шоу "I Do, Redo".

Так, герцогиня буде допомагати своїй подрузі-дизайнеру Джесіці Малроні планувати другу весільну церемонію для пар, у яких перша була невдалою через трагедію.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

"Ми хочемо істотно змінити життя наших пар, чиї перші весілля не відбулися так, як було заплановано через трагічні обставини", - заявила ведуча Малроні.

Видання пише, що оплата за гостьову роль на канадському телебаченні становить 588 доларів в день. Чи буде Меган отримувати зарплату, поки невідомо.

Маркл і Джессіка Малруні

Маркл і Джессіка Малруні

Відзначимо, що раніше Маркл уклала контракт зі студією Disney на озвучування персонажів з мультфільмів. Виручені кошти будуть перераховуватися на рахунки благодійної організації, що займається збереженням дикої природи і захистом тварин від браконьєрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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