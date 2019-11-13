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13 листопада • оновлено в 15:09
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Меган Маркл вагітна? Букмекери зробили ставки на поповнення в королівській родині

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Герцоги Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл з невисокою ймовірністю можуть стати батьками вдруге до кінця 2020 року.

Про це повідомляє британська букмекерська компанія Ladbrokes Coral, передає видання Express.

Нещодавно шанувальники королівської сім'ї почали обговорювати можливу вагітність Меган Маркл, яка в травні 2019 року народила первістка Арчі. Однак букмекери вважають, що шанси на розширення королівської сім'ї до кінця 2020 року складають всього 1/2.

Меган Марк та принц Гаррі

Меган Марк та принц Гаррі

mediananny.com

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"Фанати королівської сім'ї будуть радіти, якщо герцог і герцогиня оголосять, що скоро знову почують тупіт крихітних ніг й Арчі стане старшим братом", – заявила представниця компанії Ladbrokes Coral Джессіка О'Рейлі.

Варто зазначити, що тиждень тому під час зустрічі з сім'ями військових у Віндзорі Гаррі багато спілкувався з парами, у яких є двоє і більше дітей. Так, герцог Сассекський під час спілкування поцікавився, як це — мати другу дитину.

Як пише видання Force Network, мати двох дітей Сьюзі Стрінгфеллоу, з яким спілкувався чоловік Меган Маркл, розповіла: "Гаррі насправді дуже цікавився, як склалося з другою дитиною, тому що в нашій родині є старший. Ми намагалися переконати його зважитися на другу дитину".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
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