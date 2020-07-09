Медведєв видав, що українці повинні змиритися з анексією Криму

Відносини Росії і України змінилися після проведення в Криму так званого "референдуму" про возз'єднання з Росією.

Про це заявив в інтерв'ю KP.RU заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. На його думку, українці повинні зайнятися врегулюванням конфлікту на Донбасі.

"Про Україну можу лише сказати, що після того, що там сталося, наші стосунки, природно, змінилися. Змінилися вони і в силу зрозумілих причин після проведення референдуму в Криму і возз'єднання Криму з Росією", – сказав Медведєв.

"Але це не означає, що ми хочемо проводити якусь недружню політику щодо України. Ні, просто українці повинні змиритися з тими реаліями, які існують, і зайнятися врегулюванням внутрішньої кризи на південному сході своєї країни", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав "аморальним" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти з Росії санкції.