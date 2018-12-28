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''Медведєв пішов проти Путіна'': Кремль викрили у розколі влади

24.3тЧитати матеріал російською

Введення Росією санкцій проти України свідчить про те, що прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пішов наперекір президенту Володимиру Путіну.

Адже на великій щорічній прес-конференції лідер росіян заявляв, що сподівається на відновлення хороших відносин із сусідньою країною через економічні зв'язки. На розбіжності політичної еліти Російської Федерації звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медведєв і Путін

Медведєв і Путін

"Газета.Ру"

"Такими кроками Дмитро Анатолійович Медведєв фактично пішов проти волі, проти слова президента Росії. Адже не минув ще тиждень від його великої прес-конференції. А саме там він сказав, що це керівництво України обмежує економічні зв'язки наших двох прекрасних країн. Крім того, Путін розраховує, що саме економіка колись, у не дуже близькому або близькому майбутньому, сприятиме налагодженню відносин між двома державами. А що ми бачимо на практиці? Це ж фактично ніж у спину", — зазначив він.

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Так, додав журналіст, Росія зруйнувала власний міф про те, що саме Україна та її керівництво розриває економічні зв'язки, заважає роботі бізнесменів двох країн і взагалі зароблянню грошей.

Крім того, Цимбалюк звернув увагу і на те, що версії представників Кремля про причини введення санкцій проти України відрізняються не тільки від риторики Путіна, а й суттєво між собою.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Якщо Медведєв пояснює, що він увів санкції, щоб підтримати Росію і росіян, то його заступник, міністр фінансів каже, що це все реакція на так званий Керченський інцидент. Це коли Росія напала на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря. До того ж товариш Силуанов навіть розмірковує, що і надалі Росія буде діяти так само. І тут виникає запитання: невже вони не слухаються Путіна? Або все таки цар хороший, а бояри погані?" — підсумував журналіст.

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Шоу для росіян: українці висловилися про розширення санкцій Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • за словами Цимбалюка, поява прізвищ екс-регіоналів у санкційних списках Росії свідчить про те, що країна-агресор зливає своїх прихильників через непотрібність. Це пов'язано із тим, що Кремль мріє про повну окупацію України, а в такому сценарії їй більше не будуть потрібні проросійські політики.

  • Нагадаємо, що 25 грудня в Росії розширили список санкцій проти більш ніж 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, усього в списку санкцій тепер — 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше в списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пояснив такі заходи необхідністю "захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".

  • Під обмежувальні заходи РФ потрапили багато депутатів "Опозиційного блоку". З повним списком українців, проти яких Москва ввела санкції, можна ознайомитися тут.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти українських чиновників" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти українських чиновників
Особи
Володимир ПутінДмитро МедведєвРоман Цимбалюк
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Коновалець Євген
Коновалець Євген
Над кацаподаунськими санкціями можна тільки посміятися, хіба це такі санкції як від ЄС і США на арешт активів і в'їзду в Європу, заборону світових банківських кредитів?! Кацапські санкції, це гімно, висер.
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Семенов Александр
Семенов Александр
Да Медведеву сейчас самое время против Путина идти.. а хуля он же очень популярный..., Если вдруг Путин Медведева н.уй пошлёт, то тут в России такое начнется !!!!... И одиночный пикет будет , и ... заявление оппозиции.. вобщем ТРЭШ полный ))))
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andrei andrei
andrei andrei
Хохлы, не сельтешите: все идет по плану!
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