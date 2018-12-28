''Медведєв пішов проти Путіна'': Кремль викрили у розколі влади

Введення Росією санкцій проти України свідчить про те, що прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пішов наперекір президенту Володимиру Путіну.

Адже на великій щорічній прес-конференції лідер росіян заявляв, що сподівається на відновлення хороших відносин із сусідньою країною через економічні зв'язки. На розбіжності політичної еліти Російської Федерації звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медведєв і Путін "Газета.Ру"

"Такими кроками Дмитро Анатолійович Медведєв фактично пішов проти волі, проти слова президента Росії. Адже не минув ще тиждень від його великої прес-конференції. А саме там він сказав, що це керівництво України обмежує економічні зв'язки наших двох прекрасних країн. Крім того, Путін розраховує, що саме економіка колись, у не дуже близькому або близькому майбутньому, сприятиме налагодженню відносин між двома державами. А що ми бачимо на практиці? Це ж фактично ніж у спину", — зазначив він.

Так, додав журналіст, Росія зруйнувала власний міф про те, що саме Україна та її керівництво розриває економічні зв'язки, заважає роботі бізнесменів двох країн і взагалі зароблянню грошей.

Крім того, Цимбалюк звернув увагу і на те, що версії представників Кремля про причини введення санкцій проти України відрізняються не тільки від риторики Путіна, а й суттєво між собою.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Якщо Медведєв пояснює, що він увів санкції, щоб підтримати Росію і росіян, то його заступник, міністр фінансів каже, що це все реакція на так званий Керченський інцидент. Це коли Росія напала на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря. До того ж товариш Силуанов навіть розмірковує, що і надалі Росія буде діяти так само. І тут виникає запитання: невже вони не слухаються Путіна? Або все таки цар хороший, а бояри погані?" — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL,