''Медведєв пішов проти Путіна'': Кремль викрили у розколі влади

Введення Росією санкцій проти України свідчить про те, що прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пішов наперекір президенту Володимиру Путіну.
Адже на великій щорічній прес-конференції лідер росіян заявляв, що сподівається на відновлення хороших відносин із сусідньою країною через економічні зв'язки. На розбіжності політичної еліти Російської Федерації звернув увагу український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Медведєв і Путін
"Газета.Ру"
"Такими кроками Дмитро Анатолійович Медведєв фактично пішов проти волі, проти слова президента Росії. Адже не минув ще тиждень від його великої прес-конференції. А саме там він сказав, що це керівництво України обмежує економічні зв'язки наших двох прекрасних країн. Крім того, Путін розраховує, що саме економіка колись, у не дуже близькому або близькому майбутньому, сприятиме налагодженню відносин між двома державами. А що ми бачимо на практиці? Це ж фактично ніж у спину", — зазначив він.
Так, додав журналіст, Росія зруйнувала власний міф про те, що саме Україна та її керівництво розриває економічні зв'язки, заважає роботі бізнесменів двох країн і взагалі зароблянню грошей.
Крім того, Цимбалюк звернув увагу і на те, що версії представників Кремля про причини введення санкцій проти України відрізняються не тільки від риторики Путіна, а й суттєво між собою.
Роман Цимбалюк
Скріншот відео
"Якщо Медведєв пояснює, що він увів санкції, щоб підтримати Росію і росіян, то його заступник, міністр фінансів каже, що це все реакція на так званий Керченський інцидент. Це коли Росія напала на українські кораблі в нейтральних водах Чорного моря. До того ж товариш Силуанов навіть розмірковує, що і надалі Росія буде діяти так само. І тут виникає запитання: невже вони не слухаються Путіна? Або все таки цар хороший, а бояри погані?" — підсумував журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
за словами Цимбалюка, поява прізвищ екс-регіоналів у санкційних списках Росії свідчить про те, що країна-агресор зливає своїх прихильників через непотрібність. Це пов'язано із тим, що Кремль мріє про повну окупацію України, а в такому сценарії їй більше не будуть потрібні проросійські політики.
Нагадаємо, що 25 грудня в Росії розширили список санкцій проти більш ніж 200 фізичних і юридичних осіб України. Згідно з документом, усього в списку санкцій тепер — 567 фізичних та 75 юридичних осіб, раніше в списку було 322 громадянина України і 68 компаній. Прем'єр-міністр країни-агресора Дмитро Медведєв пояснив такі заходи необхідністю "захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії".
Під обмежувальні заходи РФ потрапили багато депутатів "Опозиційного блоку". З повним списком українців, проти яких Москва ввела санкції, можна ознайомитися тут.
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