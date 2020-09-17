Медведєв накинувся із звинуваченнями на Польщу за вимоги арешту диспетчерів РФ

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв відреагував на заклики Польщі заарештувати російських авіадиспетчерів, які чергували в Смоленську в день катастрофи літака президента Леха Качинського в 2010 році.

"В черговий раз спостерігаємо агресивну русофобську істерію в Польщі", – заявив Медведєв на своїх сторінках в соціальних мережах в четвер, 17 вересня.

За його словами, рівень взаємодії влади Польщі та РФ в розслідуванні трагедії нібито був "безпрецедентним", тому "нічого, крім жалю і обурення, подібна активність викликати не може".

Також він звинуватив Варшаву в тому, що через неї відносини з Москвою зараз "на огидному рівні, а польський істеблішмент докладає максимум зусиль, щоб остаточно загнати ці відносини на саме дно".

Як писав OBOZREVATEL, перша слідча група при Державній прокуратурі Польщі подала до районного суду Мокотув (Варшава) клопотання про тимчасовий арешт трьох диспетчерів, які чергували в аеропорту Смоленськ-Північний в день аварії польського урядового літака 10 квітня 2010 року.

Звинувачення, пред'явлені диспетчерам, стосуються умисного доведення до авіакатастрофи, що призвела до смерті великого числа людей.