Медведчук озвучив суперечливі дані про обмін полоненими

Глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про швидке завершення переговорів про обмін полоненими між Москвою і Києвом.
Висловлювання пролунало на Східному економічному форумі у російському Владивостоці, передає "РИА Новости".
"Переговори з обміну ведуться, наскільки мені відомо, це успішні переговори, і найближчим часом вони завершаться", – сказав він.
Віктор Медведчук на форумі у Владивостоці
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Зі свого боку український адвокат Валентин Рибін заявив, що жодних зрушень щодо питання обміну ув'язненими поки немає.
За його словами, ситуація з обміном поки залишається на колишньому рівні, наразі очікують указу президента Володимира Зеленського про помилування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня стало відомо, що Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.
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