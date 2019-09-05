Медведчук озвучив суперечливі дані про обмін полоненими

Глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про швидке завершення переговорів про обмін полоненими між Москвою і Києвом.

Висловлювання пролунало на Східному економічному форумі у російському Владивостоці, передає "РИА Новости".

"Переговори з обміну ведуться, наскільки мені відомо, це успішні переговори, і найближчим часом вони завершаться", – сказав він.

Віктор Медведчук на форумі у Владивостоці Telegram Стаса Натанзона

Зі свого боку український адвокат Валентин Рибін заявив, що жодних зрушень щодо питання обміну ув'язненими поки немає.

За його словами, ситуація з обміном поки залишається на колишньому рівні, наразі очікують указу президента Володимира Зеленського про помилування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня стало відомо, що Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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