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5 вересня • оновлено в 11:18
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Політика Економіка

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Медведчук озвучив суперечливі дані про обмін полоненими

1.8т Читати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя", кум Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про швидке завершення переговорів про обмін полоненими між Москвою і Києвом.

Висловлювання пролунало на Східному економічному форумі у російському Владивостоці, передає "РИА Новости".

"Переговори з обміну ведуться, наскільки мені відомо, це успішні переговори, і найближчим часом вони завершаться", – сказав він.

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Віктор Медведчук на форумі у Владивостоці

Віктор Медведчук на форумі у Владивостоці

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Зі свого боку український адвокат Валентин Рибін заявив, що жодних зрушень щодо питання обміну ув'язненими поки немає.

За його словами, ситуація з обміном поки залишається на колишньому рівні, наразі очікують указу президента Володимира Зеленського про помилування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 вересня стало відомо, що Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Росія
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