Медсестри надягли сміттєві пакети замість захисних костюмів і заразилися коронавірусом

У Великобританії три медсестри однієї з лондонських лікарень заразилися коронавірусом через нестачу засобів індивідуального захисту. Вони надавали допомогу хворим із COVID-19, просто надягнувши на себе сміттєві пакети.

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Керівництво клініки під назвою Northwick Park звинуватили в тому, що воно не надало своїм працівникам необхідних речей. Про це повідомляє Daily Mail.

Представник медустанови підтвердив наявність вірусу в підопічних. За його словами, для них це стало несподіванкою, оскільки керівництво нібито випливало з досвіду роботи медпрацівників із усього світу.

У Лондоні медсестри надягли сміттєві пакети замість захисних костюмів dailymail.co.uk

"Ми надаємо повну підтримку тим співробітникам, які погано почуваються, та бажаємо їм швидкого одужання", – сказав він.

Видання ж пише, що ця лікарня була першою в країні, яка оголосила про критичну ситуацію через великий наплив пацієнтів із COVID-19. І ще в березні одна з медсестер на відео зізналася: персонал розуміє, що може заразитися просто через брак індивідуального захисту, але в них немає вибору, окрім як використовувати сміттєві пакети.

Керівництво лікарні звинуватили в тому, що воно не надало працівникам засобів індивідуального захисту dailymail.co.uk

"Тут дуже багато молодих людей, підключених до ШВЛ. Безліч із них страждають на астму або діабет. Вони не припиняють кашляти. Вони просто кашляють, кашляють і кашляють, і нічого не можуть із цим вдіяти", – говорила жінка.

Крім цього, медсестрам доводилося використовувати одноразове обладнання по декілька разів. Зазначається, що британське Міністерство охорони здоров'я взяло цю ситуацію під контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавче агентство Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення Великобританії відмовилося надавати зразки крові інфікованих коронавірусом пацієнтів для розробки тестів на антитіла до COVID-19.

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