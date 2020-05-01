Молода 24-річна фельдшерка Крістін Едкін, яка перемогла коронавірус COVID-19, розповіла про дивні симптоми. У неї не було високої температури та сильного кашлю, втім, проявлявся сильний біль голови та спини, зникли відчуття нюху та смаку.

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Про це дівчина, у якої виявили COVID-19, писала у своєму щоденнику, повідомив таблоїд Mirror. Вона вирішила розповісти про незвичні симптоми захворювання, щоб інші люди дізнались про них.

Медсестра, яка перемогла коронавірус, розповіла про дивні симптоми

Перший день, коли вони з'явилися, у Едкін розпочався із сильних болів у голові, над очима. Втім, згодом медикиня списала це на втому від роботи.

На другий день у дівчини сильно розболілася спина. Вона знову подумала, що це через роботу. Адже вона передбачає допомогу людям у користуванні сходами.

На третій день болі поширились по всьому тілу Едкін та посилилися. Вона почала втрачати відчуття нюху. Втім, дівчина не мала ні високої температури, ні кашлю. Вже ввечері у медикині раптово виникли болі в грудях, і вона почала злегка задихатися, коли рухалась.

На четвертий день болі почали зникати, але з'явився легкий кашель. Відчуття смаку у Едкін – зникло.

На п’ятий день стан дівчини покращився: болі, за її словами, зовсім минули. Проте медикиня все ще почувалась втомленю, відчуття запаху і смаку не поверталися.

Вже на шостий день фельдшерка почувалася набагато краще. Водночас вона все ще не відчувала смаків і запахів.

Пізніше Едкін повернулася до своєї роботи на передовій медицини. Вона підкреслила, що симптоми COVID-19 проявляються по-різному у кожної людини, і просила всіх дотримуватися заходів безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Національній служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) заявляють, що сильний червоний висип і плями на шкірі людини можуть бути ознаками COVID-19.

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