Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день

Дослідники з американського університету встановили, що першим симптомом COVID-19 є втрата нюху – проявляється він зазвичай вже на 3-4 день хвороби.

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Як повідомляє EurekAlert, вчені з Університету Цинциннаті, що у штаті Огайо, США, опитали 103 пацієнтів із COVID-19. В усіх їх дізналися черговість появи симптомів.

Як виявилося, у 61% опитаних першим симптомом була саме втрата нюху, яка давала про себе знати на 3-4 день захворювання. За словами провідного дослідника Ахмала Седагата, поява цього симптому була прямо пов'язаною з подальшим розвитком хвороби – мовляв, чим сильніше він себе проявляв, тим важчим був подальший стан пацієнтів.

"У випадках, коли втрата нюху була сильною, то пацієнти повідомляли про погіршення задишки і сильнішу лихоманку", – заявив він.

Ахмал Седагат Colleen Kelley/UC Creative

Це відкриття досить важливе і дозволить ефективніше лікувати пацієнтів. Річ у тім, що експериментальний препарат ремдісівір найкраще проявляє себе на початкових стадіях хвороби, а саме про це свідчить втрата нюху.

"Історично противірусні препарати діяли найкраще, коли їх давали на ранніх стадіях вірусної інфекції. Передбачається, що те ж саме стосується і ремдесівіру", – каже Седагат.

Крім того, дослідження засвідчило, що втрата нюху найчастіше спостерігалася у молодих пацієнтів і жінок, а ще у 50% опитаних спостерігався нежить, який раніше не вважався симптомом COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких людей, що заразилися COVID-19, не спостерігається ніяких симптомів, крім висипу на ногах.