Медик пояснив "ізраїльське диво" з коронавірусом

Кирило Лютий Світ 00:24, 14.05.2020 Оновлено: 00:29, 14.05.2020

Низька смертність від коронавірусу в Ізраїлі пояснюється тим, що система охорони здоров'я не виявилася перевантаженою в розпал епідемії.

Як передає "Гордон", про це йдеться в блозі керівника Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Романа Гольдмана.

Він зазначив, що над кожним важким хворим у країні працювала бригада лікарів, і у кожного важкого хворого було місце в реанімації.

"Не "ліжко", чотири ніжки і матрац, а місце – з підключеним киснем, ШВЛ та іншими системами обладнання. Тих, кого підключали до ШВЛ, залишали на ньому до повної стабілізації стану. Набагато довше, ніж хворі були на ШВЛ в інших країнах. Як таке можливо? Та дуже просто – система охорони здоров'я Ізраїлю не була перевантажена. Вистачило ресурсів для кожного", – розповів Гольдман.

Всього в Ізраїлі зафіксовано 16,5 тисячі зараження коронавірусом. Більше 12 тисяч людей уже вилікувалися, а померли 264 пацієнти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гольдман раніше заявляв, що в Україні – некоректний карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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