Після виходу з карантину серед людей слід очікувати сплеску душевних розладів і невротичних станів.

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Таку думку висловив керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю Медес Роман Гольдман в своєму блозі на сайті "Гордон". Він зазначив, що нинішню пандемію порівнюють з війною.

Після карантину люди можуть впасти в депресію pixabay.com

"Зараз основна проблема полягає в тому, як люди себе почуватимуть після виходу з ізоляції. Неясність ситуації, суперечлива інформація зі ЗМІ, почуття невпевненості і тривоги послужать причиною сплеску душевних розладів і невротичних станів. Не дарма нинішню пандемію порівнюють з війною", – зазначив він.

Фахівець наголосив, що посттравматичний синдром є дуже серйозним хворобливим станом, який вимагає кваліфікованої медичної допомоги.

Також це провокує неврози і депресії тривале перебування під замком, і до цього ще можна додати зниження доходів громадян і навіть втрату роботи.

"Скільком людям знадобиться психологічна допомога, поки невідомо, але органи охорони здоров'я повинні готуватися до цього заздалегідь", – попередив Гольдман.

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