Медик попередив про небезпеку виходу з карантину і порівняв COVID-19 з війною
Після виходу з карантину серед людей слід очікувати сплеску душевних розладів і невротичних станів.
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Таку думку висловив керівник Асоціації медичних центрів Ізраїлю Медес Роман Гольдман в своєму блозі на сайті "Гордон". Він зазначив, що нинішню пандемію порівнюють з війною.
"Зараз основна проблема полягає в тому, як люди себе почуватимуть після виходу з ізоляції. Неясність ситуації, суперечлива інформація зі ЗМІ, почуття невпевненості і тривоги послужать причиною сплеску душевних розладів і невротичних станів. Не дарма нинішню пандемію порівнюють з війною", – зазначив він.
Фахівець наголосив, що посттравматичний синдром є дуже серйозним хворобливим станом, який вимагає кваліфікованої медичної допомоги.
Також це провокує неврози і депресії тривале перебування під замком, і до цього ще можна додати зниження доходів громадян і навіть втрату роботи.
"Скільком людям знадобиться психологічна допомога, поки невідомо, але органи охорони здоров'я повинні готуватися до цього заздалегідь", – попередив Гольдман.
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