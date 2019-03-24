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Меблі літали: з'явилися моторошні кадри з лайнера Viking Sky

10.4тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися кадри, які вдалося відзняти комусь із пасажирів або членів екіпажу на борту круїзного судна Viking Sky, яке зазнало аварії біля берегів Норвегії.

Так, відео опублікував телеканал ABC News. На ньому видно, що через шторм лайнер почало розгойдувати у різні боки. При цьому меблі буквально "літали". Також завалилася стелю і зачепила одну із пасажирок.

За бортом можна помітити бурхливі хвилі.

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Меблі літали: з'явилися моторошні кадри з лайнера Viking Sky

Скріншот з відео

З'явилися й інші кадри. Їх зняли із вертольота. На них можна побачити, як проходить евакуація. В операції беруть участь чотири рятувальні вертольоти. Щонайменше, 87 осіб вже були евакуйовані, вісім із них отримали травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля берегів Норвегії 23 березня сталася НП з круїзним лайнером Viking Sky через сильний шторм. На борту корабля знаходилися 1300 пасажирів, яких рятувальники почали екстрено евакуювати.

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Місце
Норвегія
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ерунда. Где крушение? 4, максимум 5 баллов море. Да, нештатная ситуация и не более того.
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