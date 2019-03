Меблі літали: з'явилися моторошні кадри з лайнера Viking Sky

У мережі з'явилися кадри, які вдалося відзняти комусь із пасажирів або членів екіпажу на борту круїзного судна Viking Sky, яке зазнало аварії біля берегів Норвегії.

Так, відео опублікував телеканал ABC News. На ньому видно, що через шторм лайнер почало розгойдувати у різні боки. При цьому меблі буквально "літали". Також завалилася стелю і зачепила одну із пасажирок.

За бортом можна помітити бурхливі хвилі.

З'явилися й інші кадри. Їх зняли із вертольота. На них можна побачити, як проходить евакуація. В операції беруть участь чотири рятувальні вертольоти. Щонайменше, 87 осіб вже були евакуйовані, вісім із них отримали травми.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktS pic.twitter.com/UNdpuJ49aS