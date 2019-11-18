"Допустим, вы прибавили бы мне два года жизни, с условием, что я пошел бы в бизнес- школу. Не думаю, что смог бы после нее сделать что-то лучше. Посмотрите на эти полки вокруг – вы видите здесь книги по бизнесу? Вот так-то", – говорит Билл Гейтс. У него и вправду огромная библиотека. Каждый год он прочитывает не менее 50 книг.

А на рождественские праздники выдает в своем блоге список наиболее впечатливших изданий. Среди них и вправду не найти привычной бизнес-литературы – в основном это качественные художественные произведения, а также нон-фикшн из самых разных областей знаний: биологии, социологии, медицины и пр. Можно сказать, что библиотека Гейтса отражает, в первую очередь, стремление максимально полно познать мир с самых разных сторон. А ведь именно это стремление – отличительная черта MBTI-психотипа, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести создатель компании Microsoft: INTP, "Ученый".

"Я разочарованный. Я скромный. Я вежливый"

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Итак, какую же "одежду" обычно предпочитают Ученые? На самом деле – очень невыразительную, что сильно контрастирует с их выдающимся ярким умом. "Я не наглый. Совсем наоборот. Я разочарованный. Я скромный. Я вежливый", – говорит о себе Билл Гейтс. И не лукавит: на вид он – типичный чуть застенчивый "ботаник" в пиджаках не совсем по размеру. И при этом в период с 1996 по 2007 год, и с 2009 по 2016 год он неизменно оказывался первым в списке самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. А сегодня он – с суммой в $96,5 млрд – на втором месте: впереди CEO Amazon Джефф Безос, который даже после скандального развода сумел сохранить состояние в размере $113,8 млрд. Впрочем, по подсчетам Bloomberg, как раз именно Гейтс – самый богатый человек мира: в своем списке агентство ставит его на первое место с суммой $110 млрд, а Безоса ($109 млрд) – на второе.

Так или иначе, подобные рейтинги дают только относительное, но не точное представление о финансовом состоянии их участников. Но вряд ли Гейтс сильно переживает из-за своего места в таких списках, ведь для Ученых в первую очередь важно не "перекроить" мир по-своему, а понять его – понять лучше, чем кто-либо еще.

"Успех ничему не учит. Он только убеждает умных людей в том, что они не могут проиграть", – считает Билл Гейтс. Сам он к проигрышам относится достаточно спокойно.

Гейтс говорит: "Когда я был молодым, я хотел стать лучшим в мире шахматистом. Еще я хотел быть лучшим в мире игроком в го. Я хотел, чтобы партнерство IBM и Microsoft сохранилось, ко всеобщей выгоде, но и тут не получилось. Есть люди, которых я хотел нанять, но не смог. В общем, у меня в жизни было достаточно разочарований". Кому-то такие разочарования могут показаться странными – мол, ну что еще нужно человеку, у которого есть буквально все! Но другие Ученые Гейтса наверняка поймут. Ведь они всецело стремятся к независимости и жаждут стать полноправными творцами своей жизни. Можно даже сказать, что INTP – это единственный психотип, который "метит" на место самого Господа, стараясь контролировать свою судьбу и полностью подчинить ее своему собственному творческому замыслу. И да – при таких амбициях конкуренция с "простыми смертными" действительно выглядит малозначительной.

Кстати, многие считают Гейтса атеистом. Когда корреспондент журнала The Times спросил, верит ли он в Бога, тот ответил: "У меня нет никаких фактов, свидетельствующих о нем". Но при этом дети миллиардера воспитаны в католичестве. А в интервью 2014 года Гейтс отметил: "Красота Вселенной ошеломляет, и этому нет никакого научного объяснения". И добавил: "Вера в Бога имеет смысл, но как именно это повлияет на вашу жизнь, я не знаю". В общем, как говорится, все сложно. Но у Ученых ничего не бывает просто.

Компьютерный "маньяк"

О таких, как Уильям Генри Гейтс III говорят, что они родились с серебряной ложкой во рту. Прадедушка Билла был мэром и сенатором, дедушка – вице-президентом Национального банка. Билл родился в семье корпоративного адвоката Уильяма Генри Гейтса II и члена совета директоров нескольких банков и корпораций Мэри Максвелл Гейтс.

В наше время маленьких Ученых легко опознать по их уровню владения компьютерной техникой – они часто с юных лет демонстрируют отличные способности и тягу к IT. А во времена, когда Билл Гейтс был тинейджером – в конце 1960-х, – компьютеры были огромной редкостью. Но парень учился в самой привилегированной школе Сиэтла Lakeside, и там был мини-компьютер, на котором Билл и смог развить свои навыки программирования. И уже в 13 тринадцать лет он написал свою первую программу – игру "Крестики-нолики" на языке программирования BASIC.

Ученые – интроверты, но при этом общение для них очень важно. Только – общение качественное. Лучше всего подростки типа INTP открываются, когда оказываются среди таких же интеллектуально настроенных сверстников. В этом проявляется очень важная черта Ученых, которую они проносят через всю свою жизнь, – стремление найти тот узкий круг людей, которых они признают равными себе по интеллекту и в компании которых они могут раскрыться и показать реального себя.

Своего первого человека из этого узкого круга Билл Гейтс встретил в той же школе. В восьмом классе на занятиях по программированию он познакомился с десятиклассником Полом Алленом. Парни тут же сошлись на почве общего увлечения вычислительной техникой. Вместе с другими мальчишками они тестировали компьютер PDP-10, принадлежавший компании Computer Center Corporation (ССС). Когда время, отведенное для работы истекло, юные хакеры, не долго думая… взломали программу. "Я помешался на компьютерах, – вспоминал Билл Гейтс. – Пропускал физкультуру. Сидел в компьютерном классе до ночи. Программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по двадцать-тридцать часов. Был период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом Алленом украли пароли и взломали систему. Я остался без компьютера на целое лето. Тогда мне было пятнадцать-шестнадцать лет…".

Инициатором такого наказания стала компания CCС. И она же потом предложила парням работу –находить ошибки в своем программном обеспечении. А взамен за это Билл и Пол могли работать на компьютерах компании столько, сколько хотели.

Будучи фанатом информатики и математики, другие дисциплины юный Гейст игнорировал. И это типично для INTP: они ценят свою компетентность превыше всего и избегают заниматься тем, в чем не являются мастерами.

Человеческий фактор

После школы Билл Гейтс стал студентом Гарварда, набрав при поступлении 1590 баллов из 1600 возможных. Но в одном из лучших университетов мира он проучился всего два года, после чего бросил учебу, чтобы заниматься программированием.

Странный поступок? Не для Ученого. Ведь для представителей этого психотипа внутренние стандарты гораздо важнее, чем внешние, и поэтому получение хороших оценок или престижного диплома редко служит для них мотивацией. Они следуют за своей природной любознательностью. И когда у них есть источник вдохновения, INTP могут демонстрировать удивительные способности и творческую энергию.

Впрочем, выпускником Гарварда Гейтс все-таки стал. В 2007 году администрация университета приняла решение вручить ему диплом. А сразу после этого – присвоила почетную докторскую степень.

А еще два года в Гарварде подарили Биллу второго человека из его узкого круга соратников – Стива Балмера.

В середине 1970-х Билл Гейтс и Пол Аллен основали компанию по разработке программного обеспечения, которую назвали Microsoft – от microprocessors и software. В начале 1980-х Гейтс пригласил в компанию Стива Балмера. Компания Microsoft плотно сотрудничала с производителем компьютеров – фирмой IBM – и в 1985 года создала Microsoft Windows. Так началась эпоха Windows — операционной системы, которая прославила Гейтса и сделала его богатейшим человеком.

Главные недостатки Ученых – нехватка стимулов для воплощения в жизнь своих идей и недостаток подлинного сочувствия другим людям. По сути, для решения первого вопроса они и собирают вокруг себя единомышленников, которые при этом зачастую более ориентированы на внешний мир. Но вторая проблема – неумение считаться с людьми и пренебрежение их чувствами – часто мешает INTP этих единомышленников удержать. Так произошло и в случае Гейтса и Аллена.

В 1983 году Пол покинул Microsoft, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. Считалось, что он ушел из-за проблем со здоровьем, но в мемуарах 2011 года Аллен признался: в то время как он не хотел посвящать всю свою жизнь Microsoft, Гейтс был полностью сконцентрирован на развитии компании. По настоянию Билла партнеры неоднократно пересматривали свои доли в бизнесе, причем Аллен уступал в пользу Гейтса: "Мой партнер хотел заграбастать как можно больше и уже ничего не выпускал из рук… Тогда я подумал, что в какой-то момент должен буду уйти".

Для Ученых очень важно осознать этот свой недостаток, чтобы быть более эффективными в претворении в жизнь своих проектов и более удовлетворенными в личной жизни и дружбе. Удалось ли это Гейтсу? Да. Он сумел наладить отношения с другом.

В 2018-м Пола Аллена не стало, а летом этого года Forbes посмертно наградил его за вклад в благотворительность. На церемонии Билл Гейтс выступил с проникновенной речью, в которой в частности сказал: "Он был одним из самых мудрых, блестящих и любознательных людей, которых я когда-либо встречал. Когда он стал одним из первых участников "Клятвы дарения", то сказал: "Наша ценность определяется в конечном счете не деньгами, а тем, как мы служим обществу". С этой точки зрения жизнь Пола была бесконечно ценна. Мне будет его страшно недоставать".

Как разумно тратить деньги

Что такое "Клятва дарения"? Это филантропическая кампания, начатая в 2010 году Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. К маю 2019 года к ней присоединились 204 миллиардера из 23 стран, которые пообещали отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность. В этом списке, к примеру, – Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг и, конечно, сам Билл Гейтс и его жена Мелинда.

В 2008 году Гейтс объявил о намерении сложить свои полномочия как руководителя Microsoft и целиком посвятить себя благотворительности. Он действительно отошел от дел, окончательно передав бразды правления Стиву Балмеру (тот был гендиректором Microsoft до 2014 года).

Билл спонсирует множество благотворительных организаций и исследовательских институтов разной направленности по всему миру. Еще в 2000-м году они с женой основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который сегодня считается крупнейшим частным фондом в США с активами в размере около $51 млрд. Основные цели фонда – глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям.

У Билла и Мелинды, поженившихся в 1994 году, трое детей: Дженнифер Катарин (1996), Рори Джон (1999) и Фиби Адель (2002). Богатые наследники? Все относительно: младшему поколению Гейтсов достанется всего по $10 млн на брата (или сестру). "Я определенно считаю, что, давая детям большое количество денег, вы отнюдь не делаете им одолжение", – объясняет миллиардер свое решение.

Такая позиция – дать отпрыскам возможности, но не сделать все за них, – характерна для Ученых. INTP относятся к воспитанию детей как к шансу помочь молодым умам развиваться и расти. Представители этого психотипа – очень терпеливые родители, понимающие различия между разными детьми и желающие, чтобы те росли в радости, свободно выражали свою индивидуальность и учились думать и жить самостоятельно.

Больше всего в жизни Ученые увлечены идеями и теориями. К сожалению, зачастую они теряют интерес ко многим из этих идей в стадии реализации, потому что считают, что их задача – "думать", а задача других "выполнять". В результате многие INTP очень редко рискуют выйти из своего внутреннего мира во внешний. Но Билл Гейтс на этот риск идти никогда не боялся.

Его реализованные идеи действительно изменили мир, – хотя он к этому не стремился. И сейчас, добившись фактически всего, чего только возможно, он все равно не перестает делать то, что ему как истинному Ученому всегда было интереснее всего, – учиться и узнавать новое. В частности – новое о том, как можно потратить огромные суммы с максимальной пользой для человечества. "Тратить деньги разумно так же сложно, как и зарабатывать их, – признается он. – В будущем я планирую заниматься осмысленной раздачей денег, если, конечно, у меня еще будет, что раздавать". Ну что сказать – состояния в $106,8 млрд на какое-то время точно должно хватить.

Другие известные "Ученые"

Что означает аббревиатура INTP? I – интровертность, N – интуиция, Т – рациональность, Р – спонтанность. К данному психотипу принадлежит примерно 3% населения планеты. Из известных личностей к нему можно отнести психоаналитика Карла Густава Юнга, ученых Альберта Эйнштейна, Марию Склодовскую-Кюри, Константина Циолковского, Дмитрия Менделеева, шахматиста Гарри Каспарова, украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

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