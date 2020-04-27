Африканська країна Мавританія оголосила нібито про повну перемогу над коронавірусом: за кілька днів там не виявили жодного випадку зараження або смерті.

Деталі повідомляє місцеве видання Le Calame з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я.

Всього в країні хворіли 17 осіб і одна померла. Відразу після потрапляння вірусу в країну 13 березня там закрили кордони, заборонили різні збори і закрили школи, ресторани і ринки. Влада оголосила нічну комендантську годину і заборонила міжміські перевезення.

Мавританія першою в світі заявила про перемогу на коронавірусом

Однак громадян закликали зберігати пильність, оскільки пандемія може повернутися. Медики також заявили, що будуть і далі проводити тести на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про перемогу над коронавірусом заявили на острові Гренландія.

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