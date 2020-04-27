Головна Новини
27 квітня • оновлено в 06:07
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Мавританія першою в світі заявила про перемогу на коронавірусом

2.1т
Читати матеріал російською

Африканська країна Мавританія оголосила нібито про повну перемогу над коронавірусом: за кілька днів там не виявили жодного випадку зараження або смерті.

Деталі повідомляє місцеве видання Le Calame з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я.

Всього в країні хворіли 17 осіб і одна померла. Відразу після потрапляння вірусу в країну 13 березня там закрили кордони, заборонили різні збори і закрили школи, ресторани і ринки. Влада оголосила нічну комендантську годину і заборонила міжміські перевезення.

Мавританія першою в світі заявила про перемогу на коронавірусом

Мавританія першою в світі заявила про перемогу на коронавірусом

Однак громадян закликали зберігати пильність, оскільки пандемія може повернутися. Медики також заявили, що будуть і далі проводити тести на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про перемогу над коронавірусом заявили на острові Гренландія.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги