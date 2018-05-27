"Мавпи з гранатометом": Латиніна вказала на головний провал Росії в трагедії MH17

Якби Росія не діяла нечесними методами, трагедії зі збитим Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році можна було б уникнути.

Так, російська журналістка Юлія Латиніна в програмі на "Ехо Москви" заявила, що Росія частково "втратила монополію на насильство", тому допустила грубі помилки.

"Проблема полягає в тому, що як тільки ви втрачаєте хоча б частково монополію на насильство, ви так само втрачаєте контроль. І в чому проблема історії з "Буком"? Якби цей "Бук", дійсно, завезли в повному комплекті та якби їм оперувала військова структура від і до, якби там була нормальна система, нормальна структура військового командування, то там би до цього "Буку" була нормальна радарна машина", - почала журналістка.

REUTERS

Латиніна пояснила, що у пускової установки теж є радар, який теж може стежити за метою.

"Але зазвичай в комплект подається ще одна радарна машина, яка, дійсно, може встановити, що це за мета і можна зрозуміти, що це не український транспорт, який вони збиралися збивати. От якби ця техніка застосовувалася не в оточенні мавп з гранатометом, якби нею командували не якісь дивні люди, які не вели нормальної війни, то цього б не сталося, то зрозуміли, що це літак малайзійський", - вважає росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту та пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія і Нідерланди звинуватили країну в трагедії.