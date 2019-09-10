Мав доступ до Путіна: розсекречені деталі роботи американського шпигуна у Кремлі

Шпигун, який був інформатором США у російському уряді, мав доступ до президента РФ Володимира Путіна.

Як пише The New York Times, згідно із даними шпигуна, глава Кремля особисто віддавав наказ втручатися у президентські вибори у Штатах.

"Десятиліття тому ЦРУ завербувало і дбайливо вело російського чиновника середньої ланки, який почав швидко зростати у владній ієрархії. Американські розвідники несподівано отримали золоту акцію: їхнє давнє джерело виявилося на впливовій позиції, яка надавала доступ до вищих ешелонів влади у Кремлі", – йдеться у публікації.

Інформатор злив американським спецслужбам інформацію про те, що Путін особисто наказав вчинити атаку хакерів на сервери Демократичної партії. Таким чином, у Росії отримали інформацію про листування, зокрема і на Хілларі Клінтон.

"Працівники ЦРУ займалися безпекою агента і в кінці 2016 року зробили йому пропозицію евакуюватися з Росії. Спочатку інформатор відмовився, що стурбувало управління. У штаб-квартирі почали поширюватися сумніви у благонадійності агента. Однак за кілька місяців ЦРУ відновило пропозицію, і цього разу інформатор погодився", – зазначено в інформації.

Також NYT заперечує, інформацію про те, нібито шпигуна вивезли з Росії через дії президента Дональда Трампа. Зазначається, що для інформатора серйозною загрозою була тривала співпраця агента зі Штатами і серйозне занепокоєння за його викриття.

Володимир Путін

Видання наголошує, що шпигун щодня був присутній на зустрічах із Путіним і брав участь в утворенні державної політики. При цьому всі дані від інформатора директор ЦРУ відсилав тодішньому президенту Бараку Обамі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, можливого інформатора США у російському уряді, якого мало не викрив глава Білого дому Дональд Трамп, можуть звати Олег Смоленков.

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