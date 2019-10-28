Мати знайшла зниклу доньку, подивившись відео на Pornhub. Фото

У США мати побачила свою зниклу 15-річну доньку на сайті для дорослих Pornhub.

Дівчинка близько року перебувала в розшуку, передає The Sun Sentinel.

Мати заявила в поліцію, коли побачила фото і відео своєї дочки в мережі. Пізніше правоохоронці знайшли майже 60 роликів, які були опубліковані на різних порносайтах. Під час розслідування одного з чоловіків, який брав участь у зйомках, впізнали як людину, з якою дівчинку бачив продавець магазину в лютому 2019 року.

Поліція встановила, що підозрюваним виявився 30-річний Крістофер Джонсон. За його житлом встановили спостереження. У результаті поліцейські побачили його в компанії зниклої дівчинки і затримали.

Пізніше дівчина повідомила, що багато порнороликів з її участю були записані в будинку чоловіка. За її словами, Джонсон займався з нею сексом на камеру, проте сам чоловік це заперечує.

Також зникла дівчинка розповіла, що завагітніла від чоловіка, після чого він повів її в клініку, де їй зробили аборт.

Джонсона затримали, йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 16 років.

Крістофер Джонсон The Sun Sentinel

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