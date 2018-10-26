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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор NewsaderВсі статті автора

Масштабы России и США просто несопоставимы

22.1тЧитати матеріал російською

Сложно сказать, насколько Путин серьезен, когда говорит о гонке вооружений. Если в советское время вся экономика была перестроена на военные рельсы, то в настоящее время практически все оборонные расходы России, так или иначе, заканчиваются распилом. С учетом невероятной коррупции невозможно себе представить, что Россия на полном серьезе может встрянуть в гонку вооружений. Ну, во-первых, если подходить к этому вопросу формально, то какая может быть гонка, если страны имеют многократную разницу и у ВВП, и в том числе и в военном бюджете. При этом, в Америке фактически нет коррупции, а в России она составляет где-то 95%.

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Новая гонка вооружений завершится крахом России

Поэтому заявления Путина о том, что все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы, - ничто иное, как блеф. Да, в последние годы Путин хорошо играл левой рукой, демонстрируя готовность применить силу. Ну как применить? Это же не означает, что эта сила будет конкурентоспособной против сил Запада, который свою силу не демонстрировал. Мы кстати эту силу видели во время войны в Ираке, в операции по Югославии или даже в Сирии, когда американцы атаковали инфраструктуру Асада. Все это показывает, насколько эффективно действуют США по сравнении с Россией. Пока та занимается ковровыми бомбардировками, которые только приводят к численным жертвам и к уничтожению пустых объектов, то в США в последней операции в Сирии не погиб ни один человек. Вот и вся разница и в потенциале, и в технических возможностях между двумя странами. Эти масштабы несопоставимы.

Новини
Дещо у Путіна таки вийшло

И вот в Кремле сейчас говорят, что они хотят вступить в гонку вооружений. Но какая гонка может быть, если Путин вместо реальных военных наработок показывает мультфильмы. А потом канал CNN доказывает, что у России нет даже материалов, способных выдержать гиперзвуковые скорости. Вот так эта гонка вооружений и будет продолжаться.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Исаев Денис
Исаев Денис
Интересно в каком классе учиться это малолетнее недалёкое чмо, кастрюли вам скоро имбецилы из детсадов лапшу на уши вешать начнут со всяких убогих помоек типа обоза, за четыре года деградировали обратно до Запорожской сечи.
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2 из 6 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Здор Вера, мадам мовнючка, "старо-русское слово сеча как впрочем и украинское слово сеча" имеют отношение к МОЧЕ. :-) А вот в русском языке "сеча" и "моча" - даже не синонимы. :-) Кстати... если путаете синонимы и омонимы... Вы укрошколу кончали, мадам мовнючка? :-)
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Здор Вера
Здор Вера
Трубицын Александр, тем более если учесть что старо-русское слово сеча как впрочем и украинское слово сеча не имеет никакого отношения к россии...да и друг к другу эти слова не имеют никакого отношения. как Украина и россия. даже не синонимы
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Попова Ольга
Попова Ольга
К РАШКЕ ПОДКРАДЫВАЕТСЯ ЗВЕРЕК ПЕСЕЦ , А В ДЕДА БЕЛОЧКА НА ПЛЕЧЕ СИДИТ ! А ПЕТУХИ С ГОВНА ПОЮТ ---В РАЙ ВСЕ В РАЙ ,,,,,
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rauschensky felix
rauschensky felix
"в рашке все ржавое и деревянное, а в омерике нет коррупции." посмеялся с чушкара, который дальше своего хутора не выезжал
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Панкратов Роман
Панкратов Роман
rauschensky felix, ага,ага - ты как всегда прав тролль.
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