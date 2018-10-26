Сложно сказать, насколько Путин серьезен, когда говорит о гонке вооружений. Если в советское время вся экономика была перестроена на военные рельсы, то в настоящее время практически все оборонные расходы России, так или иначе, заканчиваются распилом. С учетом невероятной коррупции невозможно себе представить, что Россия на полном серьезе может встрянуть в гонку вооружений. Ну, во-первых, если подходить к этому вопросу формально, то какая может быть гонка, если страны имеют многократную разницу и у ВВП, и в том числе и в военном бюджете. При этом, в Америке фактически нет коррупции, а в России она составляет где-то 95%.

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Поэтому заявления Путина о том, что все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы, - ничто иное, как блеф. Да, в последние годы Путин хорошо играл левой рукой, демонстрируя готовность применить силу. Ну как применить? Это же не означает, что эта сила будет конкурентоспособной против сил Запада, который свою силу не демонстрировал. Мы кстати эту силу видели во время войны в Ираке, в операции по Югославии или даже в Сирии, когда американцы атаковали инфраструктуру Асада. Все это показывает, насколько эффективно действуют США по сравнении с Россией. Пока та занимается ковровыми бомбардировками, которые только приводят к численным жертвам и к уничтожению пустых объектов, то в США в последней операции в Сирии не погиб ни один человек. Вот и вся разница и в потенциале, и в технических возможностях между двумя странами. Эти масштабы несопоставимы.

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И вот в Кремле сейчас говорят, что они хотят вступить в гонку вооружений. Но какая гонка может быть, если Путин вместо реальных военных наработок показывает мультфильмы. А потом канал CNN доказывает, что у России нет даже материалов, способных выдержать гиперзвуковые скорости. Вот так эта гонка вооружений и будет продолжаться.