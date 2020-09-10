Масштабні пожежі в США показали на знімках із космосу
Три штати на західному узбережжі США охопила майже сотня потужних пожеж, які розкинулися на площі в понад мільйон гектарів. У деяких осередках займання температура повітря перевищила 191˚С.
Як повідомив у Twitter американський Національний міжвідомчий пожежний центр, за останні декілька днів виникли 17 нових великих займань. У відомстві вже віддали наказ про евакуацію багатьох людей, які проживають біля фронту вогню.
"В результаті загальна кількість масштабних займань зросла до 96, випалено більше 3,4 млн акрів (1,375 млн га). В результаті займань у Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні випалено площу в десятки тисяч акрів", – йдеться в заяві.
Зазначається, що ще 6 вересня в рамках експерименту NASA з космічного теплового радіометру ECOsystem на космічній станції ECOSTRESS було зафіксовано активні пожежі по всій Каліфорнії, зокрема в Ельдорадо біля Юкайпи і в долині Джапатул у південній частині штату. Тоді як станом на 8 вересня в Каліфорнії було вже 25 великих лісових пожеж.
Фахівці показали вид на осередки вогню із супутника. За їхніми даними, поверхнева температура декількох концентрованих областей (означена червоним кольором) перевищила 191 градус Цельсія.
"Ймовірно, саме в цих високотемпературних регіонах відбувалися активні пожежі. В околицях відзначається аномально висока температура поверхні в середині ночі (помаранчевий колір) через тривалі хвилі тепла", – підкреслюють у NASA.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 серпня масштабна лісова пожежа виникла в Національному заповіднику Анджелес Південної Каліфорнії (США). Вона знищила понад 4 тисячі гектарів території. Стрімкому поширенню вогню сприяла суха і спекотна погода з поривчастим вітром.
З початком осені Каліфорнію охопили нові масштабні лісові пожежі – виникнувши ще 4 вересня в окрузі Сан-Дієго, за три дні вони розкинулися майже на чотири тисячі гектарів і стали причиною евакуації сотень домоволодінь.