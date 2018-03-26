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ПолітикаЕкономіка

Масштабна пожежа в Кемерово: стала відома доля п'яти зниклих без вести

1.1тЧитати новину російською

П'ятеро людей, яких вважали зниклими безвісти під час пожежі в російському ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, знайдені живими.

Про це повідомляє 360tv.ru в Telegram.

"Поліція знайшла живими п'ять осіб, яких вважали зниклими безвісти під час пожежі в кемеровському торговому центрі", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що виявлені живими троє неповнолітніх, дівчина і хлопець не перебували на місці трагедії.

Нагадаємо, число загиблих в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" перевищило 50 осіб.

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі опублікували список зниклих без вести і перші фото загиблих. Біля ТЦ місцеві жителі облаштували стихійний меморіал.

Читайте всі новини по темі "Пожежа в ТРЦ Кемерова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Пожежа в ТРЦ Кемерова
Місце
РосіяКемерово
Об'єкт
пожежа
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