Масштабна пожежа в Кемерово: стала відома доля п'яти зниклих без вести

П'ятеро людей, яких вважали зниклими безвісти під час пожежі в російському ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово, знайдені живими.

Про це повідомляє 360tv.ru в Telegram.

"Поліція знайшла живими п'ять осіб, яких вважали зниклими безвісти під час пожежі в кемеровському торговому центрі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виявлені живими троє неповнолітніх, дівчина і хлопець не перебували на місці трагедії.

Нагадаємо, число загиблих в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня" перевищило 50 осіб.

Як повідомляв "Обозреватель", в мережі опублікували список зниклих без вести і перші фото загиблих. Біля ТЦ місцеві жителі облаштували стихійний меморіал.