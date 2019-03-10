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Загинули 157 людей: в Африці розбився літак

43.3тЧитати матеріал російською

Літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці.

Цю інформацію також підтвердили в Ethiopian Airlines, передає Reuters. Пасажирський лайнер розбився біля міста Аддіс-Абеба. Повідомляється, що літак прямував до Найробі.

З 157 людей, що знаходилися у літаку, ніхто не вижив, пишуть місцеві ЗМІ. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійця, 17 ефіопцев і 7 громадян Британії. Міністерство закордоних справ України повідоміло, что українців не було,

Загинули 157 людей: в Африці розбився літак

Також є інформація, що літак пропав з радарів через 6 хвилин після вильоту з аеропорту в столиці Ефіопії.

Загинули 157 людей: в Африці розбився літак

Ethiopian Airlines / Facebook

Новини
Розкрито деталі аварії літака і загибелі зниклого знаменитого футболіста

Генеральний директор Ethiopian Airlines Group висловив співчуття про нещасний випадок зі смертельним наслідком, що трапився з лайнером. Він підтвердив з місця події, що в результаті катастрофи ніхто не вижив. За словами глави компанії, пілот повідомляв про проблеми і запитував дозвіл на повернення в аеропорт.

Пасажирів перевозив новий Boeing 737 MAX 8, який авіакомпанія отримала тільки кілька місяців тому.

Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8

Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8

Avionics Magazine

Загинули 157 людей: в Африці розбився літак

Прем'єр Ефіопії підтвердив авіакатастрофу рейсу Аддіс-Абеба - Найробі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центральній частині Колумбії в суботу, 9 березня, сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули як мінімум 12 осіб.

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Тег
Авіакатастрофа
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
А кто сказал, что тот же Стингер НЕЛЬЗЯ поднять на недостающую высоту на держащем его вес и аппаратуру телевизионной связи....на воздушном шаре.... и запустить уже не с земли, а с высоты в 4-5 км.....Куда и как взлетает ИЗВЕСТНЫЙ рейс было известно с точностью до минут. Мониторил взлёт Садык в аэропорту... Новый Боинг, новый, новый.... Было уже и над Средиземкой и над Синаем...
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Д Алексей
Д Алексей
Жуть ((((
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