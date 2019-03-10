Масово вмирають діти: у Венесуелі повідомили про страшні наслідки блекаута

У Венесуелі через масштабне відключення електрики масово вмирають тяжкохворі, серед яких багато дітей.

Про це в Twitter повідомив глава коаліції організацій за право на здоров'я і життя Codevida health rights group Франциско Валенсія.

За його словами, 15 венесуельців із важкими хворобами нирок померли через неможливість проведення їм процедури гемодіалізу.

"У Венесуелі існує 129 пунктів для діалізу, які обслуговують 10 200 чоловік, відсутність послуг із водопостачання, електроенергії та лікування – засуджує їх до смерті", – написав він.

Через збій в електросистемі країни і відсутність власних генераторів, як мінімум 15 дітей померли в лікарні венесуельського міста Матурін, написала в Twitter депутат Національної асамблеї Венесуели Марія Ернандес дель Кастільйо.

Відзначимо, раніше депутат Національної асамблеї Хосе Мануель Оліварес повідомив про 79 смертей у лікарнях, пов'язаних з відключенням електрики у період з початку листопада 2018 року по середину лютого 2019 го.

Він також розповів про смерть трьох пацієнтів лікарні Переса Карреньйо в Каракасі. Серед них була також і недоношена дитина.

Міністр інформації та зв'язку Венесуели Хорхе Родрігес назвав відключення світла "найжорстокішою агресією проти венесуельського народу за останні 200 років".

Informamos, con mucho dolor, que acabamos de confirmar el fallecimiento de una bebé prematura de 7 meses anoche en el Pérez Carreño durante el apagón. Sería la tercera muerte registrada durante las más de 24 horas de falla eléctrica. - Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 9 березня 2019 р

En nuestra última Encuesta Nacional de Hospitales se verificó la lamentable cifra de 79 fallecidos asociados a falla eléctrica en centros de salud! Igual que lo que ocurre hoy venezuela #SinLuz responsabilidad de Maduro! pic.twitter.com/0YKypkg4jC - Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 8 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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