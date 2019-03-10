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Масово вмирають діти: у Венесуелі повідомили про страшні наслідки блекаута

1.8тЧитати матеріал російською

У Венесуелі через масштабне відключення електрики масово вмирають тяжкохворі, серед яких багато дітей.

Про це в Twitter повідомив глава коаліції організацій за право на здоров'я і життя Codevida health rights group Франциско Валенсія.

За його словами, 15 венесуельців із важкими хворобами нирок померли через неможливість проведення їм процедури гемодіалізу.

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Масово вмирають діти: у Венесуелі повідомили про страшні наслідки блекаута
Масово вмирають діти: у Венесуелі повідомили про страшні наслідки блекаута

"У Венесуелі існує 129 пунктів для діалізу, які обслуговують 10 200 чоловік, відсутність послуг із водопостачання, електроенергії та лікування – засуджує їх до смерті", – написав він.

Через збій в електросистемі країни і відсутність власних генераторів, як мінімум 15 дітей померли в лікарні венесуельського міста Матурін, написала в Twitter депутат Національної асамблеї Венесуели Марія Ернандес дель Кастільйо.

Масово вмирають діти: у Венесуелі повідомили про страшні наслідки блекаута
Масово вмирають діти: у Венесуелі повідомили про страшні наслідки блекаута

Відзначимо, раніше депутат Національної асамблеї Хосе Мануель Оліварес повідомив про 79 смертей у лікарнях, пов'язаних з відключенням електрики у період з початку листопада 2018 року по середину лютого 2019 го.

Він також розповів про смерть трьох пацієнтів лікарні Переса Карреньйо в Каракасі. Серед них була також і недоношена дитина.

Міністр інформації та зв'язку Венесуели Хорхе Родрігес назвав відключення світла "найжорстокішою агресією проти венесуельського народу за останні 200 років".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ніколас МадуроХуан Гуайдо
Місце
Венесуела
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Севченко Николай
Севченко Николай
Вот к чему приводит, если выбрать президентом человека, который много всего обещает снизить, отменить, забрать и поделить, как Тимошенко. И который совсем не имеет опыта в управлении страной, как Зеленский. Мадуро - бывший водитель Чавеса. Голосование за популистов и по приколу может привести страну к краху и трагедии.
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