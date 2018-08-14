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ПолітикаЕкономіка

"Майдан" у Румунії: експерт пояснив причини конфлікту

2.9тЧитати новину російською

Мітинги проти ослаблення антикорупційного законодавства, що тривають у Румунії, почалися ще у минулому році. Наразі ж їхнє посилення пов'язане з сезоном відпусток у Європі.

Про це в ефірі ObozTV розповів експерт-міжнародник Андрій Каракуц. За його словами, активна фаза мітингів відбувається саме зараз, бо румуни, що працюють за кордоном, яких налічується близько 25% від усього населення країни, повернулися додому у відпустки і використовують цей час для участі у протестах.

"Коли настане осінь - протести не згаснуть, тут треба враховувати, що до цих акцій долучається все більше населення. Зокрема зараз почала долучатися молодь", - вказав Каракуц.

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Крім того, він нагадав про події 10 серпня, коли румунська поліція силою розігнала мітинг у Бухаресті. На думку експерта це також стане потужним тригером протестних настроїв.

"Ну і треба оцінювати в цілому соціально-економічну ситуацію в цій країні. Незважаючи на членство в ЄС і НАТО вона залишається досить бідною. І саме тому населення вимагає змін", - пояснив він.

Загалом протести у Румунії пов'язані з тим, що правляча коаліція вирішила трохи пом'якшити чинне законодавство і зокрема зменшити кримінальну відповідальність за певні види злочинів, вважає Каракуц.

"Оскільки нові антикорупційні органи країни почали притягати до відповідальності чинних міністрів і чинних депутатів", - уточнив експерт.

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"Тобто поки правляча соціал-демократична партія стикається з тим, що її спроби монополізувати владу, зокрема приборкати саме судову владу, призводять до того, що населення починає відповідати. Там цей процес досить затягнутий, вже два уряди пішли у відставку і зараз протестувальники вимагають, щоб пішов і третій", - резюмував він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Румунії Клаус Йоганніс звільнив антикорупційного прокурора Лауру Кевеші. Попередні спроби румунської влади змістити Кевеші вже призводили до масових протестів.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Місце
РумуніяБухарест
Об'єкти
протестмітинг
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Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
пистец...феерично..митинг противиослабления антикорупционного законодательства..тьху б.дь.развлд для дурныкив..
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