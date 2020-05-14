Масові проблеми з психікою: в ООН озвучили нову загрозу від пандемії COVID-19

Через пандемію COVID-19 світу загрожують масові проблеми з психічним здоров'ям – в житті людей з'явилося дуже багато стресових факторів.

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Як повідомляє Associated Press, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до світових урядів зміцнити сферу психічної терапії, оскільки багато людей відчувають стрес через пандемію COVID-19.

"Після десятиліть зневаги і недостатніх інвестицій в служби охорони психічного здоров'я пандемія COVID-19 наразі вражає сім'ї та громади додатковим психічним стресом", – заявив генсек ООН.

За його словами, люди хвилюються через смерть рідних, втрату роботи, ізоляцію, проблеми в сім'ї, страх перед майбутнім і так далі. Також він зазначив, що в особливій групі ризику перебувають медпрацівники, літні люди та молодь із психічними розладами.

Антоніу Гутерріш UN.org

"Емоційні труднощі серед дітей і підлітків посилюються сімейним стресом, соціальною ізоляцією, причому деякі стикаються зі зростаючим насильством, порушенням освіти і невпевненістю в своєму майбутньому", – зазначив він.

Згідно з прогнозами ООН, якщо не буде вжито заходів, то через епідемію імовірне довгострокове зростання кількості і серйозності проблем із психічним здоров'ям у всьому світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН заявили, що через COVID-19 дитяча смертність може зрости до 6000 осіб на добу.