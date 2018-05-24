Масове вбивство в Росії: опубліковано перше відео

В мережі опубліковано перше відео з місця стрілянини в російській Якутії, в результаті якої загинули п'ятеро людей.

Кадри на своєму YouTube-каналі оприлюднив Слідчий комітет Росії. В даний час слідчі і криміналісти проводять огляд місця масового вбивства.

Трагедія сталася в селі Булгунняхтах в Хангаласском районі Якутії. Місцевий житель Олександр Новиков в результаті сварки з рушниці застрелив п'ятьох односельчан, в тому числі одну дитину, а потім застрелився сам.

Відомо, що нападник проживав в селі в повній самоті близько 10 років. За словами місцевих жителів, його вважали психічно нестійким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня в США відбулося масове вбивство: серед жертв були маленькі діти.