Масова вакцинація від COVID-19 у ЄС розпочнеться 27 грудня

У країнах Європейського союзу масова вакцинація від COVID-19 розпочнеться 27-29 грудня.

Про це в Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Робити щеплення громадянам ЄС будуть вакцинами компаній Pfizer і BioNTech.

"Це ключовий момент для Європи. 27, 28 і 29 грудня вакцинація починається по всьому ЄС. Ми захистимо наших співгромадян разом", – написала фон дер Ляєн.

Як повідомило DW, початок використання препарату залежить від затвердження вакцини BioNTech-Pfizer Європейським медичним агентством (EMA), яке збереться для ухвалення відповідного рішення 21 грудня. Очікується, що воно буде позитивним.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, вже підписала контракти з сімома постачальниками потенційних вакцин проти коронавірусу, щоб забезпечити достатню кількість доз для всіх дорослих громадян ЄС.

Укладені угоди з фармацевтичними компаніями забезпечать Євросоюз 2 млрд доз препаратів. З них Pfizer і BioNTech поставлять 300 млн. Серед потенційних постачальників вакцини в країни Європи – Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson і Sanofi-GlaxoSmithKline.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США і Канаді в понеділок, 14 грудня, стартувала масова вакцинація від коронавірусної інфекції. Першими препарат отримали медсестра і доглядальниця в будинку для літніх людей.

Також вакцинація почалася в деяких європейських країнах, зокрема у Великій Британії.