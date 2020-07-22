Масова вакцинація від COVID-19 почнеться не раніше 2021 року – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцинація від COVID-19 масово почнеться не раніше 2021 року.

Як написала Correio, про це повідомив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан. Він висловив оптимізм із приводу розробки вакцин від коронавірусу, але закликав бути реалістами.

"Будучи реалістами, ми прискорюємося якомога швидше, але ми повинні вживати всіх заходів обережності, щоб отримати безпечний результат. Якщо оцінити ситуацію реально, вакцинація людей може початися не раніше першої половини наступного року", – сказав Райан.

Виконавчий директор ВООЗ нагадав про важливість мати безпечну й ефективну вакцину, а також гарантувати широке охоплення під час її виробництва і розповсюдження.

"Ми повинні гарантувати справедливість у поширенні препаратів", – наголосив він.

Крім того, Райан нагадав, що важливо оцінити, наскільки та чи інша вакцина справлятиметься зі своєю головною метою, адже препаратів зі стовідсотковою ефективністю немає.

"Я б із задоволенням сказав вам, що через два або три місяці у нас з'явиться вакцина і вірус зникне, але це нереально", – наголосив представник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що глобальна вакцинація проти нового коронавірусу COVID-19 почнеться в середині 2021 року.