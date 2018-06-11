"Масква, наша родіна": режисер розповіла, як "рускій мір" охоплює Європу

Активістку, що вийшла з плакатом на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова під час "Дня російської культури" в литовському Вільнюсі, назвали такою ж терористкою, як і Сенцов.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала режисер Лариса Артюгіна, яка й вийшла на акцію з плакатом #SaveOlegSentsov.

"Масква, наша родіна Росія" звучало зі сцени. Я підійшла до охорони та запитала організаторів. Прийшла жінка з бейджом і я її попросила дати мені слово, після закінчення концерту. Почувши, що я з Києва, вона категорично відмовила і поспішно зникла", - розповіла Артюгіна.

Лариса Артюгіна www.facebook.com

Після того, як вона розгорнула плакат у центрі поля перед сценою, щоб не заважати глядачам дивитися концерт, до неї з натовпу підійшла жінка з таким коментарем: "І навіть тут ви, ненавиджу!"

"Потім підтягнулися дві дами в капелюшках похилого віку. Вони мені довго розповідали, що Сенцов - терорист, тому що так сказав Путін. І що я навіть не уявляю, що це за убога країна Литва. Які мерзенні литовці, які прогинаються під всіх, а не так, як росіяни, йдуть прямо і воюють", - розповіла режисер.

"День російської культури" www.facebook.com

Наприкінці акції, як розповіла Артюгіна, до неї підійшла група представників "російської культури", і "випещена надеколонена особа чоловічої статі в футболці з російським гербом" запитала: "А ти теж терористка, як і Сенцов?"

"Трохи грошей і зброї ось цим "представникам російської культури" від їхнього президента Путіна і Литва буде знову окупована", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований текст листа, який Сенцов написав із російської в'язниці.