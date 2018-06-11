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"Масква, наша родіна": режисер розповіла, як "рускій мір" охоплює Європу

2.5тЧитати новину російською

Активістку, що вийшла з плакатом на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова під час "Дня російської культури" в литовському Вільнюсі, назвали такою ж терористкою, як і Сенцов.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала режисер Лариса Артюгіна, яка й вийшла на акцію з плакатом #SaveOlegSentsov.

"Масква, наша родіна Росія" звучало зі сцени. Я підійшла до охорони та запитала організаторів. Прийшла жінка з бейджом і я її попросила дати мені слово, після закінчення концерту. Почувши, що я з Києва, вона категорично відмовила і поспішно зникла", - розповіла Артюгіна.

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Лариса Артюгіна

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Після того, як вона розгорнула плакат у центрі поля перед сценою, щоб не заважати глядачам дивитися концерт, до неї з натовпу підійшла жінка з таким коментарем: "І навіть тут ви, ненавиджу!"

"Потім підтягнулися дві дами в капелюшках похилого віку. Вони мені довго розповідали, що Сенцов - терорист, тому що так сказав Путін. І що я навіть не уявляю, що це за убога країна Литва. Які мерзенні литовці, які прогинаються під всіх, а не так, як росіяни, йдуть прямо і воюють", - розповіла режисер.

"День російської культури"

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Наприкінці акції, як розповіла Артюгіна, до неї підійшла група представників "російської культури", і "випещена надеколонена особа чоловічої статі в футболці з російським гербом" запитала: "А ти теж терористка, як і Сенцов?"

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"Трохи грошей і зброї ось цим "представникам російської культури" від їхнього президента Путіна і Литва буде знову окупована", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований текст листа, який Сенцов написав із російської в'язниці.

Читайте всі новини по темі "Справа Олега Сенцова" на сайті "Обозреватель".

Тема
Справа Олега Сенцова
Особа
Олег Сенцов
Місце
ЛитваВільнюс
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