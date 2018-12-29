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''Маскують великий наступ'': у Росії відзначилися новою вигадкою про ЗСУ

3.2тЧитати матеріал російською

Російським пропагандистським ЗМІ не дає спокою заява української влади про те, що Збройні сили України на Донбасі зайняли майже всю "сіру зону". На їхню думку, таким чином, маскується "великий наступ".

Терористи люто стверджують, що маневри українських підрозділів — лише "перегрупування сил на підконтрольній ЗСУ території", пише "РИА Новости".

При цьому окупанти звинуватили українську сторону в тому, що вона нібито порушила домовленості.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

Деловая столица

"Просування ЗСУ — порушення зобов'язань, взятих на себе сторонами конфлікту в лютому 2015 року у Мінську", — стверджують пропагандисти Кремля.

При цьому наводяться слова нібито офіцерів ЗСУ, які скаржаться на командування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" перед Новим роком пройшли військову підготовку в очікуванні так званого наступу Збройних сил України, яким залякували місцевих жителів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Росія
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
От Камчатки до мАсквы Взрывы сильные слышны... Это всполыхнули РуссоЖОПЫ, Их поджег Константинополь.
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минин евген
минин евген
прихожане педерастической секты им. кирюхи гундяева начали ссаться. ссаться и сраться. мрази рогатые вы врать когда-нибудь прекратите или это национальная черта?
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минин евген
минин евген
Бабаев Бабай, ты ебонутый, кацапик убогий? ты какую-то хуйню городишь несусветную. и в свою педерастию всех не впрягай, молись заднепроходному своему патриарху молча и смиренно, на коленях.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
минин евген, Пидорасы чмошные сами на каждом углу суки хвастаетесь,сколько храмов отжали,сколько ""серой зоны""захватили с понтом,сколько быдлостада перебросили к границам.Вы же пидоры уебские даже не думаете о чем пиздите,лиж бы хвастануться по рагульски чисто,а люди делают выводы,где и как вас тварей гандошить если баловаться решите,хуесосы подпиндосные.шавки.
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