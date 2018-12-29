''Маскують великий наступ'': у Росії відзначилися новою вигадкою про ЗСУ

Російським пропагандистським ЗМІ не дає спокою заява української влади про те, що Збройні сили України на Донбасі зайняли майже всю "сіру зону". На їхню думку, таким чином, маскується "великий наступ".

Терористи люто стверджують, що маневри українських підрозділів — лише "перегрупування сил на підконтрольній ЗСУ території", пише "РИА Новости".

При цьому окупанти звинуватили українську сторону в тому, що вона нібито порушила домовленості.

ЗСУ на Донбасі Деловая столица

"Просування ЗСУ — порушення зобов'язань, взятих на себе сторонами конфлікту в лютому 2015 року у Мінську", — стверджують пропагандисти Кремля.

При цьому наводяться слова нібито офіцерів ЗСУ, які скаржаться на командування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" перед Новим роком пройшли військову підготовку в очікуванні так званого наступу Збройних сил України, яким залякували місцевих жителів.