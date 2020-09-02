Маск зібрався купити німецьку компанію, щоб "друкувати" вакцину від COVID-19 – ЗМІ

Американський мільярдер, глава Tesla і SpaceX Ілон Маск нібито має намір купити німецьку компанію CureVac, де хоче налагодити виробництво вакцин від COVID-19.

Днями він уже зустрівся з керівництвом компанії. Як пише газета Bild, це стало головною причиною його приїзду до Берліна.

Зазначається, що Маск планує виробляти вакцину від нового типу коронавірусу на ДНК-принтерах. Для цього він хоче створити так звані мікрофабрики в різних куточках світу.

Посилаючись на інформацію від джерел, видання підкреслює, що мільярдер має намір використовувати свій завод Tesla Grohmann Automation в Прюмі (земля Рейнланд-Пфальц, ФРН) для поставок у цехи компанії CureVac всього необхідного обладнання.

Також ЗМІ додає, що 23% акцій CureVac належить німецькій державі й поки невідомо, чи схвалить міністр економіки країни Пітер Альтмайер операцію із придбання підприємства іменитим мільярдером зі США, а також на яких умовах буде укладено угоду.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у квітні мільярдер Ілон Маск підтримав акцію за зняття жорстких обмежень через коронавірус у США. Засновник Tesla також випустив серію твітів на знак протесту проти карантину.