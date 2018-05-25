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ПолітикаЕкономіка

Маск замахнувся на домен топового ЗМІ України

8.6тЧитати новину російською

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск хотів назвати сайт, який буде оцінювати достовірність опублікованих в ЗМІ матеріалів і визначати рівень довіри до журналістів, Pravda.

Для цього він думав купити домен, але з'ясував, що він належить "Українській правді". Про це бізнесмен написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Спробував купити домен Pravda.com, але Росія сказала "ні". Виявляється, вони вже використовують його", - зазначив Маск, подумавши, що це російське видання.

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У коментарях йому пояснили, що воно насправді українське.

"Виявляється, Pravda.com фактично належить Україні. Чомусь Росія не потрудилася виправити мене", - пожартував він.

На це в "Українській правді" відповіли Маску, що видання є незалежним засобом масової інформації.

"У Росії немає Правди. Ми незалежне українське ЗМІ. Двоє наших журналістів були вбиті за правду. І Pravda.com належить нам", - сказано у відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маск заявив, що збирається створити сайт, де люди зможуть оцінювати правдивість будь-якої статті і відстежувати рівень надійності кожного журналіста, редактора та видання.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандакурйози
Особа
Ілон Маск
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интернет
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