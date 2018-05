Маск замахнувся на домен топового ЗМІ України

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск хотів назвати сайт, який буде оцінювати достовірність опублікованих в ЗМІ матеріалів і визначати рівень довіри до журналістів, Pravda.

Для цього він думав купити домен, але з'ясував, що він належить "Українській правді". Про це бізнесмен написав у своєму мікроблозі в Twitter.

"Спробував купити домен Pravda.com, але Росія сказала "ні". Виявляється, вони вже використовують його", - зазначив Маск, подумавши, що це російське видання.

У коментарях йому пояснили, що воно насправді українське.

"Виявляється, Pravda.com фактично належить Україні. Чомусь Росія не потрудилася виправити мене", - пожартував він.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8 , but Russia said no. Turns out they already use it. - Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.

На це в "Українській правді" відповіли Маску, що видання є незалежним засобом масової інформації.

"У Росії немає Правди. Ми незалежне українське ЗМІ. Двоє наших журналістів були вбиті за правду. І Pravda.com належить нам", - сказано у відповіді.

There is NO Pravda in Russia. We are independent Ukrainian media. Two of our journalists were killed for the truth. And https://t.co/EqCm3QtUMz belongs to us. - Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 25 травня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маск заявив, що збирається створити сайт, де люди зможуть оцінювати правдивість будь-якої статті і відстежувати рівень надійності кожного журналіста, редактора та видання.