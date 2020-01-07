Головна Новини
7 січня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

З плавучою резиденцією Путіна трапилася НП у морі: фото і відео курйозу

6.9т
Читати матеріал російською

У понеділок, 6 січня, російський ракетний крейсер "Маршал Устінов", який є плавучою резиденцією президента РФ Володимира Путіна, не зміг пришвартуватися до пірсу в Стамбулі.

Про це в Facebook повідомив керівник проєкту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, приблизно о 11.00 за київським часом чотири турецьких буксири марно намагалися допомогти кораблю пришвартуватися біля військового причалу на мисі Сарайбурну, але той не зміг зайти "на почесне місце" і повернувся на стоянку в Мармуровому морі.

Новини
Військові кораблі Путіна вскочили в серйозну халепу у морі: що трапилося
"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула

Facebook Андрія Клименка

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула

Facebook Андрія Клименка

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула

Facebook Андрія Клименка

Журналіст додав, що 25 грудня "Маршал Устінов" несподівано прибув до окупованого РФ Севастополя і увечері 5 січня став на якір у Мармуровому морі. За даними Клименка, прибуття крейсера в Стамбул "безпосередньо пов'язано з візитом Путіна для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом".

"Маршал Устінов" у Севастополі

"Маршал Устінов" у Севастополі

Facebook Андрія Клименка

У мережі потролили НП із резиденцією Путіна на воді. "Корито "Маршал Устінов" втратило керування, врізалося в берег, 4 турецьких буксири не змогли пришвартувати. Сміливець Путін побоявся жити в готелі і пригнав у Стамбул крейсер. Як він із 6-ю фсошниками збирався ходити в крихітний гальюн?" – написав блогер Вал Мішель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ" зламався в морі, і був доставлений назад буксирами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
2
51
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
пукинтим и там обосрался)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Kom AV
Kom AV
Похоже что такое регламент швартовки авторы не знают, но почему то восторгаются, а не смеются истерично когда точно так же швартуются американские эсминцы в Одессе... Правда карыты у них поменьше и обходятся парой буксиров...
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вот воно ВЯЛІЧІЄ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
5

Новини світу

Топпублікації

Топблоги