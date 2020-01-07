З плавучою резиденцією Путіна трапилася НП у морі: фото і відео курйозу

У понеділок, 6 січня, російський ракетний крейсер "Маршал Устінов", який є плавучою резиденцією президента РФ Володимира Путіна, не зміг пришвартуватися до пірсу в Стамбулі.

Про це в Facebook повідомив керівник проєкту в Інституті чорноморських стратегічних досліджень, журналіст Андрій Клименко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, приблизно о 11.00 за київським часом чотири турецьких буксири марно намагалися допомогти кораблю пришвартуватися біля військового причалу на мисі Сарайбурну, але той не зміг зайти "на почесне місце" і повернувся на стоянку в Мармуровому морі.

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула Facebook Андрія Клименка

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула Facebook Андрія Клименка

"Маршал Устінов" Путіна не зміг зайти в порт Стамбула Facebook Андрія Клименка

Журналіст додав, що 25 грудня "Маршал Устінов" несподівано прибув до окупованого РФ Севастополя і увечері 5 січня став на якір у Мармуровому морі. За даними Клименка, прибуття крейсера в Стамбул "безпосередньо пов'язано з візитом Путіна для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом".

"Маршал Устінов" у Севастополі Facebook Андрія Клименка

У мережі потролили НП із резиденцією Путіна на воді. "Корито "Маршал Устінов" втратило керування, врізалося в берег, 4 турецьких буксири не змогли пришвартувати. Сміливець Путін побоявся жити в готелі і пригнав у Стамбул крейсер. Як він із 6-ю фсошниками збирався ходити в крихітний гальюн?" – написав блогер Вал Мішель.

Пишуть, що ракетний крейсер "Маршал Устінов" не впорався з керуванням і врізався в берег в Босфорській протоці. pic.twitter.com/f71XJ05fBe - Ігор Пачковський (@ 5pLoo0uwJdudGc2) January 6, 2020

Вчора "Орськ", сьогодні корито "Маршал Устінов" втратило керування, врізався в берег, 4 турецьких буксира не змогли пришвартувати.

Сміливець Путін побоявся жити в готелі і пригнав в Стамбул крейсер. Як він з 6-ю фсошнікамі збирався ходити в крихітний гальюн? pic.twitter.com/z8Ui4Hqgec - Вал Мішель (@ VALMICHEL7) January 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше великий десантний корабель ВМФ Росії "Орськ" зламався в морі, і був доставлений назад буксирами.

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