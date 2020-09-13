Марш у Мінську: в центр міста перекинули велику колону автозаків і військової техніки. Відео

Мирослав Семенюк Світ 13:02, 13.09.2020 Оновлено: 13:20, 13.09.2020

У неділю, 13 вересня, в Мінську відбудеться "Марш героїв" проти чинної влади Білорусі.

Як повідомляє Tut.by, з боку мікрорайону Уруччя в центр міста рухалася велика колона військової техніки: автозаки, вантажівки для перевезення людей, машини з колючим дротом.

Водночас на МКАД, в районі селища Зацань, помічена колона з БТР.

О 14:00 учасники маршу зберуться на проспекті Незалежності та колоною підуть у лісопарк Дрозди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 вересня ОМОН жорстко затримав білорусок на "жіночому марші" в центрі Мінська.

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