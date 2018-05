"Марш смерті Путіна": як у світі відреагували на вбивство Бабченко

Світова спільнота закликає Україну знайти винних у вбивстві журналіста Аркадія Бабченко.

Політики, правозахисні організації, урядові відомства і журналісти висловлюють на своїх сторінках в соцмережах скорботу і просять владу України провести негайне розслідування.

"Рішуче засуджую вбивство журналіста Аркадія Бабченко в Україні і закликаю провести швидке і повне розслідування", "Мене нажахало повідомлення про те, що в своєму будинку в Києві був застрелений відомий журналіст Аркадій Бабченко... Я закликаю владу України провести повне і негайне розслідування", - написав у своєму Twitter представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv . I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist's family. - OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 29 травня 2018 р

Позицію Дезіра розмістило і представництво ООН на сторінці UnitedNationsRu.

Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір "жахнуло" повідомлення про вбивство Аркадія Бабченко в його квартирі в Києві. Він закликав українську владу негайно провести повномасштабне розслідування https://t.co/f6WoTnu2Zo - ООН (@UnitedNationsRU) 29 травня 2018 р

Комітет захисту журналістів назвав вбивство Бабченко жорстоким і закликав українську владу знайти всіх винних.

"We call on Ukrainian authorities to thoroughly, effectively, and independently investigate the killing of #ArkadyBabchenko , and to find all those responsible for this brutal , silencing crime ... Authorities must consider his murder as an attack

on #pressfreedom . " @ Kremlinologist1 pic.twitter.com/sCBnSQMWbi - Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) 29 травня 2018 р

"Це абсолютний шедевр. Його автор, Аркадій Бабченко, був по-звірячому вбитий. Він втік з Росії під погрозами, які вчора було виконано. Ми оплакуємо одного з наших", - висловив скорботу Жан Філіп Ремі, кореспондент газети Le Monde в Африці. До свого посту він прикріпив фото книги "Кольори війни" авторства Бабченко.

Ceci est un chef d'œuvre absolu. Son auteur, Arkadi #Babchenko , a été assassiné comme une bête. Il avait du fuir la Russie sous les menaces, mises à exécution hier. Nous pleurons un grand et nous pleurons l'un des nôtres. pic.twitter.com/KWrkCqMVMs - Jean Philippe Remy (@jpremylemonde) 30 травня 2018 р

МЗС Росії в своєму профілі в Twitter зажадало від української влади "докласти всіх зусиль до оперативного розслідування" і висловило "щирі співчуття рідним і близьким".

"Російський журналіст, який критикував Кремль, застрелений в Україні. Путін продовжує свій марш смерті", - написала блогер Діана Маршалл.

Глава МЗС Швеції Маргот Валльстрем зазначила, що це вбивство - лише один із останніх випадків знищення опозиційних журналістів в Росії і за кордоном.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family. - Margot Wallström (@margotwallstrom) 30 травня 2018 р

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікель Ніколетті заявив, що вбивство журналіста є серйозним порушенням свободи ЗМІ і закликав владу України вжити заходів для гарантування безпеки журналістів.

Strongly condemn yesterday murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. Attacks on journalists are a serious violation of media freedom protected by #ECHR . Authorities must promptly investigate this murder and take steps to guarantee safety of journalists @CoEMediaFreedom @coe - Michele Nicoletti (@PACE_President) 30 травня 2018 р

Не залишилися осторонь і українські політики і громадські діячі. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що такої сильної ненависті, як після вбивства Бабченко, вона не відчувала давно.

"Хочеться лаятися і кричати. ​​Хочеться плакати. Хочеться битися. Хочеться вийти на вулицю і піти туди, де зараз збирається журналістська тусовка. І обійнятися. І вибачиться... Такої сильної ненависті я не відчувала вже давно. Такого спазму в горлі і болю за Людиною", - написала Геращенко.

Народний депутат України Мустафа Найєм зазначив, що вбивства Бабченка і Шеремета спрямовані на те, щоб вселити страх і відчуття безвиході і хаосу.

Як писав OBOZREVATEL, у російського журналіста Аркадія Бабченко було шестеро прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами.