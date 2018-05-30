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"Марш смерті Путіна": як у світі відреагували на вбивство Бабченко

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Світова спільнота закликає Україну знайти винних у вбивстві журналіста Аркадія Бабченко.

Політики, правозахисні організації, урядові відомства і журналісти висловлюють на своїх сторінках в соцмережах скорботу і просять владу України провести негайне розслідування.

"Рішуче засуджую вбивство журналіста Аркадія Бабченко в Україні і закликаю провести швидке і повне розслідування", "Мене нажахало повідомлення про те, що в своєму будинку в Києві був застрелений відомий журналіст Аркадій Бабченко... Я закликаю владу України провести повне і негайне розслідування", - написав у своєму Twitter представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Позицію Дезіра розмістило і представництво ООН на сторінці UnitedNationsRu.

Комітет захисту журналістів назвав вбивство Бабченко жорстоким і закликав українську владу знайти всіх винних.

"Це абсолютний шедевр. Його автор, Аркадій Бабченко, був по-звірячому вбитий. Він втік з Росії під погрозами, які вчора було виконано. Ми оплакуємо одного з наших", - висловив скорботу Жан Філіп Ремі, кореспондент газети Le Monde в Африці. До свого посту він прикріпив фото книги "Кольори війни" авторства Бабченко.

МЗС Росії в своєму профілі в Twitter зажадало від української влади "докласти всіх зусиль до оперативного розслідування" і висловило "щирі співчуття рідним і близьким".

"Російський журналіст, який критикував Кремль, застрелений в Україні. Путін продовжує свій марш смерті", - написала блогер Діана Маршалл.

Глава МЗС Швеції Маргот Валльстрем зазначила, що це вбивство - лише один із останніх випадків знищення опозиційних журналістів в Росії і за кордоном.

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікель Ніколетті заявив, що вбивство журналіста є серйозним порушенням свободи ЗМІ і закликав владу України вжити заходів для гарантування безпеки журналістів.

Не залишилися осторонь і українські політики і громадські діячі. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що такої сильної ненависті, як після вбивства Бабченко, вона не відчувала давно.

"Хочеться лаятися і кричати. ​​Хочеться плакати. Хочеться битися. Хочеться вийти на вулицю і піти туди, де зараз збирається журналістська тусовка. І обійнятися. І вибачиться... Такої сильної ненависті я не відчувала вже давно. Такого спазму в горлі і болю за Людиною", - написала Геращенко.

Народний депутат України Мустафа Найєм зазначив, що вбивства Бабченка і Шеремета спрямовані на те, щоб вселити страх і відчуття безвиході і хаосу.

Як писав OBOZREVATEL, у російського журналіста Аркадія Бабченко було шестеро прийомних дітей, з яких троє доводяться один одному рідними братами і сестрами.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
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