Мародерство, грабежі і навіть убивства: 8 несподіваних фактів про протести у США, яких ви могли не знати

25 травня в одному з магазинів Міннеаполіса (штат Міннесота, США) поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда. Його запідозрили в тому, що він розплатився за пачку цигарок фальшивою 20-доларовою купюрою

Через годину в інтернеті з'явилося відео очевидців, як лежачий біля поліцейського авто Флойд хрипить зі словами: "Я не можу дихати". Один з офіцерів поліції в цей час притискає його шию до асфальту коліном, а інші утримують закованим у наручники

За попередніми даними спеціаліста, який проводив розтин, ознак удушення чи травматичної асфіксії не виявлено. Його смерті могли сприяти "сукупні наслідки стримування поліцією, стан здоров'я та наркотики"

26 травня в Міннеаполісі почалися мирні протести проти дій поліції, які переросли в зіткнення. Місцеву поліцейську дільницю облили фарбою і закидали камінням. Близько 20:00 поліцейські в екіпіровці спецназу обстріляли натовп капсулами з піском і хімічними реактивами. Після цього протести охопили 140 американських міст

1. Нинішні протести у США на тлі загибелі темношкірого Джорджа Флойда у штаті Міннесота – це революція бандитів, пофігістів і нероб – пишуть чимало американських блогерів. За їхніми словами, вдень на вулиці виходять мирні протестанти, а з настанням темряви їх змінюють добре організовані вандали і мародери. У результаті – безліч розбитих вітрин і розграбованих магазинів по всій країні.

Американський блогер Женя Лін на своїй сторінці в Facebook написав, що в цілому людей, які беруть участь у протестах, можна розділити на 5 груп. Вони переслідують різні цілі і використовують різні методи. Є мирні протестувальники проти поліцейського свавілля, інші вважають, що час мирних демонстрацій у минулому і виступають за насильство проти поліцейських. Є ті, хто просто користуються хаосом – це мародери і погромники. Їх мета – грабувати магазини, трощити і підпалювати машини й будівлі. Решта – анархісти, рух "Антифа" і білі супремасисти (група людей, переконаних, що певна раса перевершує інші. – ред.) – тільки підбурюють заворушення. Їх головна мета – створення хаосу.

Затримання Джорджа Флойда m.zerkalo.az

Заворушення не вщухають, із кожним днем на вулиці виходить все більше людей. 20 убитих і понад 4 тисячі затриманих – це результат 8-денних демонстрацій. 140 американських міст охоплені розгромами, грабежами, вандалізмом, сутичками з поліцією і пожежами. Більшість протестувальників – афроамериканці, які не формулюють жодних вимог до влади.

2. Масові протести тривають на тлі наростаючої епідемії коронавірусу, з яким система охорони здоров'я країни ледве справляється. За 3 місяці від вірусу в Штатах померло вже 106 тисяч осіб – це вдвічі більше, ніж загинуло у війні у В'єтнамі. Коронавірус виявили у двох мільйонів американців – в умовах, коли вся країна перебувала на карантині. Епідеміологи не виключають, що через протести, які вивели на вулиці сотні тисяч людей, через тиждень ця цифра як мінімум подвоїться.

3. Люди бояться темного часу доби і не виходять із дому

Блогер Ігор Поночовний, який живе в місті Сан-Франциско, написав, що через нічні погроми хотів забарикадувати вхідні двері столом, але потім передумав із міркувань пожежної безпеки.

Протести у США

"Погромники підпалюють перші поверхи в лакшері будинках, а ми якраз живемо на другому поверсі. У нашому будинку на першому поверсі немає дорогих магазинів, але є гарний ресторан, непоганий пивний паб, спортивний клуб кікбоксингу та салон краси. Зате з іншого боку є офіс шерифа, проте я не був упевнений, що допомога надійде вчасно", – написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

"У місті введено комендантську годину. Вихід із приміщень заборонений із 8 вечора до 5 ранку. Озброюватися безглуздо, тому що на житлові приміщення вони не нападають, а стріляти в грабіжників магазинів не можна. Зброю також не можна возити в автомобілі, точніше можна, але в розібраному вигляді: пістолет у салоні, а магазин із патронами в багажнику. Погромників не можна навіть переслідувати поліції: якщо грабіжники винесли награбоване і сіли в машину, то поліція не може їх переслідувати – такі закони Каліфорнії. Тому зброя в Каліфорнії марна, тільки якщо ви не захищаєте ваш бізнес або будинок", – підсумував він.

4. Український журналіст Пітер Залмаєв у коментарі OBOZREVATEL не виключив, що нинішніми протестами Америка повторює досвід 50-річної давності. Це хвиля масових кривавих демонстрацій проти війни у В'єтнамі, що прокотилася в кінці 60х в американських університетах та на вулицях американських міст.

"Цього разу протести в Америці розгортаються ще й на тлі пандемії коронавірусу, яка вже забрала життя 100 тисяч американців, а карантин привів до рекордного після Великої депресії кінця 20-х, безробіття. Майже 40 млн американців подали на допомогу для безробітних. До того ж літо – спекотна пора. Сукупність цих факторів призвела до того, що на вулицю вийшли люди, яким просто нема чого втрачати. Останні 2 місяці вони сиділи під замком, залишилися без роботи і засобів до існування і до того ж є представниками тих меншин, яких іноді "випадково" і часто безкарно вбивають поліцейські", – розповів він.

5. Американський президент Дональд Трамп пригрозив вивести на вулиці армію, якщо Нацгвардія не зможе відновити порядок у країні. Цю заяву вже розкритикували демократи. Джо Байден, імовірний суперник Трампа на виборах заявив, що той "використовує американських військових проти народу". Але Трамп посилається на ухвалений у 1807 році закон "Про повстання", що розширює його повноваження. Раніше його ніколи не застосовували у США.

6. Низка політологів сходиться на думці, що американський президент поки що не зацікавлений у негайному наведенні порядку, бо заворушення можуть додати йому політичних балів перед майбутніми президентськими виборами.

Протести у США

"Трампа ця ситуація, схоже, не дуже турбує. Більше того, не виключають, що він був би і не проти, щоб ці протести ще трохи побурлили, аби потім з'явитися в ролі рятівника Америки. Трамп керується стратегією Ніксона 1968 року, коли той переміг на виборах завдяки меседжу "закон і порядок". Нещодавно він перепостив його слово в слово великими літерами у своєму Twitter. Невдовзі після того додав загрозливо двозначно: "коли починається мародерство – починається стрілянина". Всю провину за безлади він намагається перекласти на демократів, як в особі мерів протестуючих міст, або ж губернаторів штатів", – додав Залман.

7. Висловлюються побоювання, що нинішні протести можуть перерости навіть у громадянську расову війну. Мовляв, історія зі смертю Флойда показує расову проблему, з якою США так і не змогли впоратися. Окрім цього, в американців на руках дуже багато легальної зброї, яку вони мають право застосовувати для самооборони.

Протести прокоментував навіть експрезидент США Барак Обама, закликавши американську громадськість "взяти уроки зі сформованої расової кризи у США для вирішення проблеми расової нерівності у сфері правосуддя".

"Якщо ми зможемо направити наш обґрунтований гнів у мирні, стійкі й ефективні дії, то цей момент може стати справжнім поворотом у тривалій подорожі нашого народу до вищих ідеалів", – написав він у своїй статті під назвою "Як зробити цей момент поворотним для справжніх змін".

8. Джордж Флойд – загиблий 46-річний афроамериканець, родом із Х'юстона, штат Техас. Проживав у штаті Міннесота, де працював охоронцем. Він як мінімум п'ять разів відбував тюремні терміни різної тривалості. У 2014 році, після п'ятирічного перебування у в'язниці за збройне пограбування, Флойд переїхав до Міннесоти і більше до відповідальності не притягувався.