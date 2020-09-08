Марія Колесникова: хто така і що відомо про її зникнення

Члена Координаційної ради Білорусі, опозиціонерку Марію Колесникову викрали в центрі Мінська вранці в понеділок, 7 вересня.

Про викрадення Колесникової повідомило TUT.BY, посилаючись на свідчення очевидиці Анастасії. За словами жінки, вранці біля Національного художнього музею невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.

Однак в міліції спростували свою причетність. Майже через добу, вранці 8 вересня, з'явилася інформація, що Колесникова намагалася виїхати до України.

Члени Координаційної ради опозиції в Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов втекли до України в ніч на 8 вересня. Державна прикордонна служба України підтвердила їх прибуття на територію нашої країни.

При цьому білоруські ЗМІ повідомили про затримання Колесникової на кордоні.

Життя і творчість

Марія Колесникова народилася 24 квітня 1989 року в Мінську. За освітою вона музикант – закінчила Білоруську державну академію музики за фахом флейтист і диригент.

З 17 років Колесникова викладала гру на флейті в одній з мінських гімназій. Грала на цьому інструменті в оперному театрі, Національному академічному концертному оркестрі Республіки Білорусь під керуванням М. Я. Фінберга, а також в Президентському оркестрі Республіки Білорусь.

Колесникова грала в Президентському оркестрі Республіки Білорусь. Instagram Марії Колесникової

У 2007 році вона поїхала на навчання до Німеччини, де закінчила Вищу школу музики в німецькому Штутгарті, причому відразу два факультети – старовинної та сучасної музики. Там вона освоїла гру на бароковій флейті.

З 2010 року Колесникова вела активну концертну діяльність як виконавець, постійно переміщаючись між Німеччиною та Білоруссю. Крім того, вона брала участь в організації міжнародних культурних проєктів.

Колесникова брала участь в організації міжнародних культурних проєктів. Instagram Марії Колесникової

Серед них – цикл лекцій під назвою "Уроки музики для дорослих" і творче об'єднання Artemp, яке провело багато різних заходів в області сучасного мистецтва.

Крім того, з 2019 року Колесникова є арт-директоркою білоруського культурного хаба ОК16.

Політична діяльність

У 2020 році Колесникова очолила штаб Віктора Бабарика, який висувався на пост президента Республіки Білорусь на виборах 9 серпня 2020 року. У червні 2020 року Бабарика затримали, зараз він вважається політв'язнем.

В інтерв'ю TUT.by Колесникова заявила, що для неї найвищою цінністю є життя людини і почуття власної гідності.

"Це як раз те, що в Білорусі не є цінністю. Як людина, яка займається мистецтвом і культурою, я розумію, що через сучасне мистецтво можна рефлексувати над проблемами нашого суспільства, в тому числі гендерними питаннями, питаннями рівності і нерівності, свободи або несвободи", – сказала Колесникова.

Вищою цінністю для Колесникової є життя людини і почуття власної гідності. gettyimages.com

За її словами, саме ці спільні цінності і об'єднали її з колишнім банкіром Віктором Бабариком, виборчий штаб якого вона очолила.

Колесникова стала одним з лідерів акцій протесту в Білорусі. gettyimages.com

Після того, як ще двох потенційних конкурентів президента Лукашенка – Валерія Цепкала і Сергія Тіхановскго – ЦВК не допустив до виборів, Колесникова об'єдналася з керівником штабу Цепкала Валерією Цепкало і Світланою Тихановською. Три жінки очолили кампанію в підтримку Тихановської перед виборами.

Колесникова увійшла до Координайійної ради опозиції. gettyimages.com

Увечері 8 серпня Колесникову затримала міліція на виході зі штабу, але через півгодини її відпустили, пояснивши, що нібито переплутали з іншою людиною.

Колесникова брала активну участь в численних мітингах і акціях протесту в Білорусі.

Вона зверталася до працівників заводів, чиновників, дипломатів, співробітників правоохоронних органів і засобів масової інформації, закликаючи їх підтримати акції протесту.

Колесникова активно виступала на мітингах і акціях протесту. gettyimages.com

18 серпня Колесникова увійшла до основного складу Координаційної ради білоруської опозиції, а 19 серпня була обрана в її президію.

31 серпня Колесникова оголосила про створення спільно з Віктором Бабариком політичної партії "Разом".

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" Колесникова звинуватила Лукашенка в тому, що він створив загрозу національній безпеці, коли звернувся за допомогою до російського президента Володимира Путіна. За її словами, такі дії підпадають під статтю 361 КК Білорусі.

Також вона пояснила, що Лукашенко з'являється з автоматом, тому що боїться учасників акцій протесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 7 вересня, в центрі Мінська (Білорусь) нібито викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову.

Члени Координаційної ради в Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов втекли в Україну в ніч на 8 вересня. При цьому їхню колегу Марію Колесникову було затримано на кордоні.

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