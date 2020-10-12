God Bless America!

Боже, благослови Америку! Ці слова повинні стати мантрою російського правлячого класу. Йдеться про Америку, як "скріпу" російської системи. Звучить, як парадокс. Але виявляється реальністю.

Реальність ця така: співвіднесення Росією себе з США; погляд російської еліти на світ через призму відносин з Вашингтоном; взаємне з Америкою стримування один одного відтворюють великодержавний статус Росії. А цей статус - хребет російського самодержавства.

Гірка іронія в тому, що велика західна демократія, не зумівши полегшити трансформацію Росії, несподівано для себе полегшила повернення Росії до ролі свого опонента. Причому, російська система вміло використовує у своїх потребах як діалог з Америкою, так і конфронтацію з нею.

Кремль побоюється (і правильно!) легітимізувати державність через демонстрацію мачізма Китаю. Це було б самогубство. Хтозна, як поведуть себе у відповідь китайські товариші. А якщо так, як вони себе вели на Даманском в 1969 р?

Самостверджуватися через залякування сусідів виглядає, як стрілянина по горобцях. Для переконливої демонстрації власної могутності Кремлю потрібна гра з наймогутнішою силою. Але з такою силою, яка б тримала себе в рамках відповідальної поведінки та ігнорувала наші пустощі.

Однак дотепний винахід – використовувати опонента в якості адреналіну - загрожує виявитися в сміттєвому кошику. Америка втомилася. Америка хоче відпочити і скинути з себе зобов'язання, які вона набрала. Але в цьому випадку немає сенсу у виробництві російського "веймарського синдрому" і ниття з приводу американського гегемонізму. А чим тоді збуджувати себе і виправдовувати прагнення до реваншу і пошуку "п'ятої колони", що працює на ЦРУ?!

Тим часом, геополітика не терпить порожнечі. Місце, що звільняється Америкою Росія заповнити не може. Але чи готова Росія до підвищення Китаю? А як Росія впорається з регіональними гегемонами, типу відв'язаної Туреччини, вже не побоюються окрику з Вашингтона?

Але саме бридке - це те, що Америка почала ігнорувати Росію. Вашингтон навіть не відповідає на російські ініціативи! Замість американо-російської біполярності починається танго Америки і Китаю. Росії залишається стримати апетити і задовольняти себе в кращому випадку відносинами з Німеччиною і Францією. Майже самогубство!

Руйнується остання опора, що підтримувала державність Росії через взаємне стримування з Америкою - режим контролю за озброєннями. А з ним завершується нескінченний діалог Москви і Вашингтона щодо стратегічної стабільності, що масажує самолюбство російської еліти.

Правда, в Америці збереглося впливове лобі, яке присвятило своє життя відносинам з Росією. Це лобі намагається повернути Росії роль основної для Америки загрози. Одні його представники вважають, що з Росією потрібно говорити і ця розмова врятує світ від ядерного апокаліпсису. Інші кажуть, що Росію треба санкціонувати і вимагати від неї грати за правилами. Але і ті, і інші, розглядаючи Росію, як ключовий виклик, підтримують державний статус Росії. Але чи зможуть вони повернути Америку до ролі російської "скріпи"?

Сам президент Путін розуміє значення США для російської державності. Саме тому він не втомлюється пропонувати Америці відновлення діалогу. Давайте сядемо за стіл, пропонує Путін. Давайте будемо говорити про бізнес. Давайте приймемо гарантії невтручання у внутрішні справи один одного. Давайте почнемо співпрацю в сфері інформаційної безпеки. Ау, Америка, відгукнися !! Але у відповідь тиша.

Ці заклики Кремля навряд чи продиктовані відчуттям слабкості. Нинішня Америка не створює враження потужності і готовності її використовувати. Йдеться про спробу Кремля не втратити найдорожче - свою державну роль, яку Москва відтворює через відносини з Америкою.

Причому, складається враження, що Путін більше сподівається на демократів і прихід президента Байдена, вважаючи, що той повернеться в режим двостороннього контролю за озброєннями. Словом, до російсько-американському танго.

Звичайно, Кремль не зацікавлений в поверненні Америки до месіанізму і спробам відновити роль світового гегемона. Але навряд чи Москва хоче, щоб Америка пішла в свою раковину. Адже в цьому випадку виграє Піднебесна. Або почнеться світової Парк Юрського періоду. Або я помиляюся щодо кремлівської далекоглядності ?!

Наостанок ще один парадокс: світ перестає бути Америкоцентрічним; але Росія залишається Америкоцентричной країною. Звичка чи, традиція, механізм здійснення інтересів, менталітет політичної еліти, страх похитнути жорсткість моделі - не важливо. Діалог з Америкою або конфронтація з Америкою (швидше за те й інше) залишаються системним фактором існування російської держави. Для того, щоб він працював, Росія повинна залишатися для Америки найважливішим геополітичним викликом. Але не об'єктом принизливого ігнорування!

Так, що: "Боже, благослови Америку".

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