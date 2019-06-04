Манафорта зашлють на острів Райкерс. Це найбільша колонія в світі

Американський політтехнолог, керівник передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, засуджений за податкове і банківське шахрайство, а також за іншими кримінальними статтями, буде переведений до в'язниці в Нью-Йорку.

Як передає телеканал Fox News із посиланням на джерело з оточення Манафорта, мова йде про острів Райкерс, який є найбільшою виправною колонією в світі.

Таке рішення прийняв суддя штату Нью-Йорк після прохання окружного прокурора. Манафорт буде утримуватись в одиночній камері для "власної безпеки". Його переведення планується у четвер, 6 червня.

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Зараз 70-річний Манафорт перебуває у в'язниці суворого режиму в штаті Пенсільванія, куди його перевели в середині квітня з в'язниці в Александрії, (штат Вірджинія).

Пол Манафорт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 березня колишнього главу виборчого штабу лідера США Дональда Трампа, який працював на президента-втікача України Віктора Януковича, Пола Манафорта засудили до 7,5 року позбавлення волі за двома пунктами звинувачення, пов'язаними із лобістською діяльністю в Україні.

Розслідування Мюллера не виявило змови передвиборчого штабу глави держави Дональда Трампа з Росією.

"Мирний план", запропонований російським розвідником Костянтином Килимником Манафорту, передбачав створення на Сході України автономії на чолі з президентом-утікачем Віктором Януковичем.

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