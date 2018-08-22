Пол Манафорт признан виновным в США за преступления, совершенные в Украине, за которые в самой Украине граждан не судят

8 фактов о деле Манафорта, которые стоит знать:

1. Один из самых влиятельных американских политтехнологов 69-летний Пол Манафорт пойдет в тюрьму из-за своей работы с Януковичем в Украине. Поворот судьбы - был советником трех президентов и трех кандидатов в президенты США, включая Рональда Рейгана, консультировал как минимум пять глав различных государств Азии, Африки и Европы, но он попал под суд и сидит под стражей после его роковой работы на президента Януковича в Украине в 2004-2014-м годах. Манафорту грозит 80 лет тюрьмы по совокупности статей, по которым он признан виновным, что для Манафорта является по сути пожизненным заключением.

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2. Манафорта судят в США за преступления в Украине, по которым в самой Украине ему бы мало что грозило. Пять обвинений – это сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов в 2010-2014 годах, до трех лет тюрьмы за каждый год обмана. Одно обвинение – сокрытие от налогообложения иностранных банковских счетов, которые Манафорт открыл на Кипре и на Гренадинах. Два обвинения – получение фальшивых ссуд в трех банках и сокрытие своего более обеспеченного финансового положения. В Украине такого мощного контроля нет. Большая редкость суды над теми украинцами, кто открывает счета в офшорах, чтобы не платить налоги. Разумеется, раз нету контроля за сокрытием доходов, то редки приговоры по недостоверным данным при получении кредитов в банках. То есть в Украине Манафорт был бы скорее всего свободен от ответственности.

3. Манафорт стал жертвой, потому что решил играть по правилам Януковича и лояльных к нему олигархов. Как заявляют адвокаты Манафорта, он был вынужден открыть офшорный счет, который не мог легализовать, потому что на этом настаивал Янукович и другие украинские клиенты. То есть Манафорт решил жить по тем правилам, которые приняты в Украине, и эти правила для его родной Америки оказались неприемлемы.

4. Манафорт очень влиятельный человек, ему в ходе всего процесса симпатизирует президент Трамп, но в Америке близость к власти не привилегия, а отягчающее обстоятельство. Манафорт – близкий человек для руководства республиканской партии, был советником Джеральда Форда, Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего. Он был ключевым человеком в избирательной кампании Трампа. Сам Трамп решение присяжных назвал "охотой на ведьм". И тем не менее, все эти связи оказались бесполезны, и от тюрьмы и суда не спасли.

5. Манафорт на данный момент является единственным близким подельником Януковича, который признан виновным и в настоящий момент находится под стражей, с перспективой тюремного срока и вынесенным решением в виновности.

Американское следствие полагает, что Манафорт получил от Януковича 60 миллионов долларов, и не уплатил с них налоги.

6. Манафорта судит федеральный суд городка Александрия в штате Вирджиния, а не специальный антикоррупционный. Обычные присяжные заседатели. Однако деятельность Манафорта расследует специальный прокурор США Мюллер, который проводит расследования против президента Трампа.

7. Манафорта сдали его ближайшие сотрудники. Пять свидетелей и сотрудников Манафорта пошли на сделку со следствием, включая его личного помощника.

8. Для эффективной борьбы с коррупцией США создали судебную систему, которая работает быстро и пользуется авторитетом. Процессуальное законодательство, суд присяжных, все это нацелено на быстрое вынесение решений даже по самым большим делам. Всего этого у нас пока нет. И все это надо построить и внедрить в практику.